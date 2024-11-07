Asgari ücretle birlikte hepsi sil baştan değişiyor! Rakamlar tek tek hesaplandı

Yıl sonuna yaklaşılması ile beraber milyonlarca kişinin gözü kulağı Ocak ayında maaşlara gelecek zamma çevrildi. Ancak asgari ücret dışında pek çok kalemi de doğrudan etkileyecek. İşsizlik ödeneği, kıdem tazminatı tabanı, genel sağlık sigortası primi, 65 yaş aylığı, stajyer maaşı, askerlik ve doğum borçlanma primleri tutarları, isteğe bağlı sigorta primi ve engelli aylıklarında rakamlar değişecek. Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, tek tek hesaplayarak rakam tahminlerini paylaştı. Kurtuluş, “Rakama dökmek gerekirse 2025 yılı net asgari ücretinin yaklaşık %30 artışla 22.102 TL olacağını öngörüyoruz”

MİLYONLARIN GÖZÜ ASGARİ ÜCRETTE

Açlık sınırının 20 bin TL’ye geldiği ortamda geçim sıkıntısı yaşayan milyonlarca vatandaş, Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndan çıkacak zam kararına odaklandı. Asgari ücrette yabancı kuruluşların beklentileri, hükümet cephesinden yapılan açıklamalar, hedef enflasyon ile gerçekleşen enflasyon arasında bir rakamın belirleneceğine dair beklenti şimdiden oluşmaya başlandı.

PEK ÇOK KALEMDE ÜCRETLER DEĞİŞECEK

Asgari ücret dışında pek çok kalemde de ücretler değişecek. İşsizlik ödeneği, kıdem tazminatı tabanı, genel sağlık sigortası primi, 65 yaş aylığı, stajyer maaşı, askerlik ve doğum borçlanma primleri tutarları, isteğe bağlı sigorta primi ve engelli aylıkları gibi ücretlerde yeni rakam belirlenmiş olacak.

YÜZDE 30 ZAM YAPILACAK

Milliyet’e konuşan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, hükümetin beklenen enflasyon ile masaya gideceğini söylerken, işçi tarafının ise masaya gerçekleşen enflasyon ve refah payı ilavesiyle oturacağının altını çizdi. Kurtuluş, asgari ücrete yüzde 30 civarında zam yapılacağını öne sürerken, “Rakama dökmek gerekirse 2025 yılı net asgari ücretinin yaklaşık %30 artışla 22.102 TL olacağını öngörüyoruz” dedi.

Kurtuluş, ayrıca tahminlere göre işsizlik maaşı, kıdem tazminatı tabanı, GSS primleri, 65 yaş aylığı, stajyer maaşı, askerlik ve doğum borçlanması ile isteğe bağlı sigorta primi, engelli aylıklarını hesapladı.

Kurtuluş’un tablo halindeki hesaplaması şu şekilde;