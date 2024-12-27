Asgari ücretle her şeyi alabilen kadın gündeme oturdu 'Çocuğum avokado kaju ile büyüyor'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Milyonlarca çalışan yeni açıklanan 22 bin 104 liralık asgari ücretle nasıl geçineceklerini düşünürken, sokak röportajında 25 bin lira ile rahatlıkla geçindiklerini savunan kadının sözleri şaşkınlık yarattı.

Manisa'da bir sokak röportajında 2025 asgari ücreti hakkında görüşleri sorulan bir ev kadını evi kirada olduğu halde rahatlıkla geçinebildiklerini söyledi.

Aylık kazançlarının 25 bin lira olduğunu, bunun 9 bin lirasını ev kirasına verdiklerini anlatan vatandaş, "Ben mısır unu ile büyüdüm, benim çocuğum avokado kaju ile büyüyor. Nasıl alım gücü yok?" dedi. Yeni asgari ücret rakamının çok düşük olduğuna ilişkin tartışmalar sürerken bir vatandaşın bu rakamın geçinmek için yeterli olduğunu söylemesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

NASIL ALIM GÜCÜ YOK?

Röportajda söz konusu vatandaş şu ifadeleri kullandı: "Benim çocuğum avokado kaju ile büyüyor. Nasıl alım gücü yok? Benim tek kocam çalışıyor. Evim kira. Ben çalışmıyorum. Ama her şeyi alıyorum. Eşim 25 bin lira kazanıyor. Fabrikada çalışıyor. Evimin kirası 9 bin TL. Ama yetiyor. Gazze'deki insanların bir ekmek bulamadıklarını gördükçe... Benim kızım avokado kaju yiyebiliyor."

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