21 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, asgari ücrete ilişkin açıklamada bulundu. Bilgin, "Temmuzda asgari ücrete zam yaptık, aralık gelecek o zaman da yapacağız" dedi. 

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 15:04
Takip Et

Asgari ücretle ilgili Bakan Bilgin'den açıklama. Aralık'ta zam yağacağız

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması
+
Aa
-

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Temmuz 2022'de yaptığı açıklamada, asgari ücrete yaklaşık yüzde 30 artış yapıldığını açıklamıştı. Buna göre, net asgari ücret 5 bin 500 TL olmuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Temmuz 2022'de yaptığı açıklamada, asgari ücrete yaklaşık yüzde 30 artış yapıldığını açıklamıştı. Buna göre, net asgari ücret 5 bin 500 TL olmuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, asgari ücrete ilişkin yaptığı açıklamada "Geçtiğimiz dönem asgari ücrete tarihin en yüksek oranında zam yaptık. Temmuzda da yaptık. Aralık geliyor, aralıkta da yapacağız. Biz, çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız. İnsanlarımızı rahatlatmamız lazım" dedi.(AA)
 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
1
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
2
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten kritik üç gün için uyardı: Herkes hazırlıklı olsun
3
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten kritik üç gün için uyardı: Herkes hazırlıklı olsun
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten kritik üç gün için uyardı: Herkes hazırlıklı olsun
﻿Yılmaz Özdil'den Bakan Nebati'nin bir hafta daha derinlere çekilmesine neden olacak açıklama. Belgesini de yayınladı
4
﻿Yılmaz Özdil'den Bakan Nebati'nin bir hafta daha derinlere çekilmesine neden olacak açıklama. Belgesini de yayınladı
﻿Yılmaz Özdil'den Bakan Nebati'nin bir hafta daha derinlere çekilmesine neden olacak açıklama. Belgesini de yayınladı
﻿Amerikalı ünlü modelin çıplak fotoğrafları olay oldu
5
﻿Amerikalı ünlü modelin çıplak fotoğrafları olay oldu
﻿Amerikalı ünlü modelin çıplak fotoğrafları olay oldu
﻿Bakan Bozdağ’ın danışmanından FOX muhabirine soru engeli: Normalde sizi içeri almayacaktım
6
﻿Bakan Bozdağ’ın danışmanından FOX muhabirine soru engeli: Normalde sizi içeri almayacaktım
﻿Bakan Bozdağ’ın danışmanından FOX muhabirine soru engeli: Normalde sizi içeri almayacaktım
﻿Akaryakıtta büyük vurgun.1 Miyarlık kamu zararı
7
﻿Akaryakıtta büyük vurgun.1 Miyarlık kamu zararı
﻿Akaryakıtta büyük vurgun.1 Miyarlık kamu zararı
﻿Atina'da 24 saatlik grev
﻿Atina'da 24 saatlik grev
﻿Atina'da 24 saatlik grev
﻿Hurdacılara tekme tokatlı dayak 
﻿Hurdacılara tekme tokatlı dayak 
﻿Hurdacılara tekme tokatlı dayak 
﻿Bakan Koca’dan Onkoloji hastanesi açıklaması
﻿Bakan Koca’dan Onkoloji hastanesi açıklaması
﻿Bakan Koca’dan Onkoloji hastanesi açıklaması
﻿Bursa'da kaçak silah operasyonu
﻿Bursa'da kaçak silah operasyonu
﻿Bursa'da kaçak silah operasyonu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.