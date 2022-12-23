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Bakan Bilgin'den son dakika asgari ücret açıklaması: Ara zam mı geliyor?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ara zamla ilgili "İhtiyaç olursa geçen sene gibi zam yapılabilir" dedi.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 20:36
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Asgari ücretle ilgili Bakan Bilgin'den son dakika ara zam açıklaması geldi

Bakan Bilgin'den son dakika asgari ücret açıklaması: Ara zam mı geliyor?
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ara zamla ilgili "Olağanüstü şartlarda yeniden müdahale ederiz, geçen sene nasıl Temmuz ayında müdahale ettiğimiz gibi. İhtiyaç olursa geçen sene gibi zam yapılabilir" dedi.

Vedat Bilgin, katıldığı canlı yayında asgari ücret konusunda değerlendirmelerde bulundu. İhtiyaç olması durumunda asgari ücrete ara zam yapılabileceğini vurgulayan Bakan Bilgin açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

"Asgari ücret yüksek belirlendikçe, reel olarak yukarıdaki ücretlerde yüzde 100 artmıyor ama yüzde 60 artıyor. yüzde 70, yüzde 80 artıyor. Aşağıdan yukarıya artıyor. Nitelikli emekte bu artış daha yüksek. Daha düşük usta, işçi asgari ücretin bir kademe üzerinde yer alıyorlar.

"ENFLASYON KONTROL ALTINA ALINDI"

"Türkiye’de enflasyon dizginlenirse asgari ücret reel artışlara tekabül edecek şekilde sürdürülürse ücretlilerin milli gelirden aldığı payı yukarıya tırmandırır. Enflasyon kontrol altına alındı. Bir an önce önümüzdeki yıl sonunda yüzde 20’lere düşeceğini tahmin ediyoruz. Mayıs/Haziran’da yüzde 35-40 düşmesini bekliyoruz."

“OLAĞANÜSTÜ ŞARTLARDA YENİDEN MÜDAHALE EDERİZ”

"Bizim emekçileri koruyan ücret politikasını, toplu sözleşmelerinin üzerinde asgari ücret belirliyoruz. Burada sayın Cumhurbaşkanımızın desteği var. Asgari ücretlerin üzerindekini de koruyacak politika izliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ‘Önümüzdeki yıl sonunda yüzde 20’leri göreceğiz, endişe etmeyin' dedi.

1 yıl önce savaş, pandemi olacağını biliyor muyduk? Olağanüstü şeyler olmazsa bizi yıl sonuna kadar götürecek asgari ücret belirledik. Olağanüstü şartlarda yeniden müdahale ederiz, geçen sene nasıl Temmuz ayında müdahale ettiğimiz gibi. İhtiyaç olursa geçen sene gibi zam yapılabilir.”

"SENDİKALAR 8 BİNİ GEÇMEYİN DEDİ"

Vedat Bilgin, yaptığı açıklamada sendikaların asgari ücrette 8 bin lirayı geçilmemesini istediğini aksi halde zor durumda kalacaklarını söylediklerini iddia etti.

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Yok Canim
23.12.2022 20:49
Bu kadar gaza Karadeniz'den gelecek gaz bile yetmez kardesim! Simdi anladiniz mi niye haril haril her yerde gaz aradiklarini?  
 
Tansu Bilinç
23.12.2022 20:43
Dilencimiyiz. sizin imkanlar bizden en az 20 kat fazla. üstelik biz iyi ve güzeliz. Bu miktar ne ❕❔ zor kazanırsınız.  
 
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