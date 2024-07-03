"Asgari Ücretli Birisiyle Evlenir Misiniz?” sorusuna verilen cevaplar gündem oldu

Artan enflasyon ve ekonomik kriz vatandaşın belini bükerken asgari ücretle geçinmeye çalışan vatandaşlar zor günler geçiriyor.

Artan enflasyon ve ekonomik krizde asgari ücretli vatandaşların geçinememesi evlenmek isteyen gençleri de etkiliyor. Asgari ücret kazanan bir birey düğün masrafları, ev eşyaları derken elindeki asgari ücret uçup gidiyor.

Bir sokak röportajında ise genç kadınlara "Asgari Ücretli Birisiyle Evlenir Misiniz?” sorusu soruldu. Genç kadınların bir çoğunun bu soruya olumsuz yanıt vermesi tartışma konusu oldu.

"ASGARİ ÜCRETLİ BİRİYLE EVLENEMEM GEÇİNEMEM"

Bir kadın, asgari ücretle geçinilemeyeceğini belirterek, "Asgari ücretli biriyle evlenemem geçinemem yani zor" yanıtını verdi.

Başka bir kadın ise, "Tabi ki evlenmem. Ülkenin şu şartlarında kesinlikle çok zor. O eskidenmiş hani iki gönül bir olunca samanlık seyran olur sözü. Şimdilerde geçim zor." ifadelerini kullandı.

Kadınların verdiği yanıtlar ise sosyal medyada tartışma konusu oldu. Kimi sosyal medya kullanıcıları kadınlara hak verirken kimi ise tepki gösterdi.