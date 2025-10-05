Asgari ücretli bu tahmin tutarsa 2026'da da perişan!

Ekonomik kriz, neredeyse hemen her gün art arda zamlar ve düşük maaş sebebiyle vatandaşlar isyanda. 22 bin 104 lira olan asgari ücretle geçinmek zorunda kalan vatandaşlar yetkililere "zam" çağrısında bulunmaya devam ediyor.

Yıl sonu yaklaştıkça emeklilerden özel sektör çalışanlarına, memurlardan asgari ücretlilere kadar tüm Türkiye yeni yıl maaş zamlarını merakla beklemeye devam ediyor.

2026 YILININ ZAMLI ASGARİ ÜCRETİ İÇİN RAKAM BELLİ OLDU

2026 yılının zamlı asgari ücreti için ilk rakam belli oldu Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı Murat Bal katıldığı bir canlı yayında, asgari ücrette 2026 yılı zammı için hem asgari ücretlileri hem de tüm özel sektör çalışanlarını perişan edecek zam oranını ve zamlı maaşı açıkladı.

Sosyal güvenlik uzmanı Murat Bal'dan tüm çalışanlar için kötü bir haberi verdi.

Yüzde 44-45 civarı enflasyon oranı sonrasında 2025 yılında yüzde 30 oranında zamlandığını ifade eden Murat Bal, 2026 yılında asgari ücrete yapılacak zammın 2025 zammının yanından bile geçemeceği gerçeğini gözler önüne serdi.

'ENFLASYON DÜŞMEDİKÇE...'

AKP iktidarının büyük tepki çeken "hedeflenen enflasyona göre zam" formülünden yola çıkan Murat Bal, hedeflenen enflasyonun yüzde 16 olduğunu söyleyerek "bu sene hedeflenen enflasyonda yaklaşık yüzde 16 2026 yılı için. Tabii bunu görüşmeler belirleyecek. Nihayetinde asgari ücret tespit komisyonun bir yapısı var. Ama bu yapı genelde hükümetin karar vereceği noktada karar alıyor. Çünkü masanın kurgusu o şekilde. Bir tarafta işçi, bir tarafta işveren. Hükümet ortada moderatör şeklinde. Hangi tarafa daha fazla oy kullanırsa hükümet o tarafın rakamı kazanıyor. Şimdi buradaki baktığımız noktada çok önemli enflasyonun düşürülmesi. Enflasyon düşmediği müddetçe biz ne kadar zam yaparsak yapalım zaten eriyor." dedi.

"ZAMLI MAAŞLAR 25 BİN 500'LER CİVARINDA OLACAK"

Murat Bal mevcutta net 22.104,67 TL olan asgari ücrette 2026 yılı için de maksimum 3 bin 500 TL zam beklentisi olduğunu belirterek "Ben asgari ücrete geçen yapıldığı gibi hedeflenen enflasyon üzerinden bir fark yapılacağını düşünüyorum." dedi.

Bal, hedeflenen enflasyon çerçevesinde bakıldığında (hükümet enflasyonu yüzde 20'nin altına indirmeyi planlıyor) zamlı maaşın 25 bin 500'ler civarına bir rakama geldiğini belirtti.

Bu zam oranının Türkiye'deki yaşam şartları karşısında yeterli olmadığını belirten Murat Bal, "Hane halkı gelirini korumamız lazım" dedi ve açlık sınırının 27 bin lira civarında olduğunu da hatırlattı.

2026 yılı asgari ücret için yapılan 25 bin 500 tahminine sosyal medyada tepki yağdı.

