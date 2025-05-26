Asgari ücretli sadece 26 günlük gıda alabiliyor: Emekliler için durum daha kötü

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın Mayıs 2025’e ilişkin açlık-yoksulluk araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 26 bin 452 liraya yükseldi.

Gıda dışındaki temel ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama da 55 bin 150 liraya ulaştı. Böylece yoksulluk sınırı ise 81 bin 602 liraya çıktı. Açlık sınırı ise, 2025 yılı boyunca uygulanacak olan 22 bin 104 liralık net asgari ücreti 4 bin 384 lira aştı.

AÇLIK SINIRINDAKİ YILLIK ARTIŞ 6 BİN LİRAYI GEÇTİ

Rapora göre Mayıs ayında açlık sınırı bir önceki aya kıyasla 274 lira artış gösterdi. Son 12 ayda açlık sınırı toplam 6 bin 526 lira arttı. Açlık sınırının içinde yer alan kalemlerden et-yumurta harcamaları yıllık 2 bin 174 lira, süt ve süt ürünleri 807 lira, meyve harcamaları ise 1.430 lira yükseldi. Buna karşılık sebze harcamaları önceki aya göre 589 lira azalsa da yıllık bazda 923 lira arttı.

GIDA DIŞI HARCAMALARDA DA SERT ARTIŞ

Yoksulluk sınırının yükselmesinde barınma, ulaşım, sağlık, eğitim gibi temel ihtiyaçlarda yaşanan fiyat artışları etkili oldu. Mayıs ayında gıda dışı harcamalar 1.916 lira artarak 55 bin 150 liraya ulaştı. Bu kalemde son bir yıldaki artış 15 bin 724 lirayı buldu. Barınma harcamaları 15 bin 453 liraya, ulaştırma harcamaları 15 bin 129 liraya çıktı. Giyim ve ayakkabı için yapılması gereken harcama 2 bin 87 lira, ev eşyası için ise 6 bin 668 lira oldu.

ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALDI

2025 yılı için belirlenen 22 bin 104 liralık net asgari ücret, açlık sınırının 4 bin 384 lira altında kaldı. Bu da, asgari ücretle geçinmeye çalışan dört kişilik bir ailenin yalnızca 25 günlük gıda ihtiyacını karşılayabileceğini ortaya koyuyor. Aynı şekilde, 14 bin 469 lira olan en düşük emekli maaşı da sadece 16 günlük beslenme harcamasına denk geliyor.

YOKSULLUK SINIRI BİR YILDA 22 BİN LİRA ARTTI

Yoksulluk sınırı Nisan ayına göre 2 bin 189 lira, yılın ilk beş ayında ise toplam 10 bin 554 lira yükseldi. Son 12 aylık dönemdeki artış ise 22 bin 249 lirayı buldu. Bu artış, ücretli kesimlerin ve sabit gelirlilerin alım gücündeki dramatik düşüşü ortaya koyuyor.

Yetişkin erkek için günlük 2.800, kadın için 2.200, genç için 3.000 ve çocuk için 1.600 kalori baz alınarak yapılan hesaplamaya göre, açlık sınırı erkek için 7 bin 723, kadın için 6 bin 63, çocuk için 4 bin 402 ve genç için 8 bin 264 lira olarak belirlendi.

Yoksulluk sınırı, ailenin sadece gıda değil aynı zamanda kira, ulaşım, sağlık, eğitim, iletişim ve kültürel ihtiyaçlarını da “insan onuruna yaraşır biçimde” karşılayabilmesini esas alıyor. Tüm bu kalemlerin toplamı ise Mayıs itibariyle 81 bin 602 liraya çıktı.