Asgari ücretli vatandaşlar İstanbul'da evsiz kalacak. Vahim tablo ortaya çıktı

İstanbul’da artan kira fiyatları, 2025 yılı için belirlenen asgari ücretin üzerinde seyrediyor. Adalar hariç 38 ilçenin 22’sinde ortalama kira fiyatları, 22.104 TL’lik yeni asgari ücretin üzerine çıkarak kiracıları zorluyor.

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) raporuna göre, dört kişilik bir ailenin İstanbul’da yaşamak için ihtiyaç duyduğu ortalama bütçe ise kasım ayında 75.717 TL’ye çıktı. Doğruluk Payı'nın da kamuoyuna sunduğu görsellere göre İstanbul'daki kira fiyatları:

KİRA FİYATLARI ASGARİ ÜCRETİN ÜZERİNDE

İPA’nın ortaya çıkardığı verilerine göre İstanbul’da kira fiyatları, birçok ilçede asgari ücretin üzerinde. Özellikle merkezi bölgelerde ve popüler ilçelerde kira bedelleri, çalışanların maaşlarını zorlayacak seviyelere ulaştı. Adalar hariç İstanbul’un 38 ilçesinin 22’sinde, 22.104 TL’lik asgari ücretle ortalama bir konut kiralamak mümkün değil.

YAŞAM MALİYETİ UÇURUMDA

Kira fiyatlarındaki yükseliş, genel yaşam maliyetlerini de etkisi altına alıyor. İPA’nın kasım ayı raporuna göre, İstanbul’da dört kişilik bir ailenin aylık ortalama yaşam maliyeti 75.717 TL olarak belirlendi. Bu miktar, kira, gıda, ulaşım ve diğer temel ihtiyaçlar için gereken bütçeyi kapsıyor. Yeni asgari ücretle kıyaslandığında, bir ailenin yalnızca yaşam maliyetini karşılamak için dört asgari ücrete ihtiyaç duyduğu görülüyor.