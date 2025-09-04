‘Asgari ücretliler İstanbul’da nasıl geçinecek?’ dedirten araştırma: Aylık yaşam maliyeti 100 bin liraya dayandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
‘Asgari ücretliler İstanbul’da nasıl geçinecek?’ dedirten araştırma: Aylık yaşam maliyeti 100 bin liraya dayandı

İktidar ekonominin iyiye gittiğini savunsa da ortaya çıkan bir araştırma bunun tam tersini ortaya koydu. Buna göre, İstanbul’da bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 100 bin liraya dayandı.

İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre İstanbul’da dört kişilik bir ailenin aylık ortalama yaşam maliyeti 98 bin 735 TL’ye ulaştı. Yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre yüzde 2,21 artarken, yıllık bazda yüzde 43,23’lük yükseliş kaydedildi.

İstanbul Planlama Ajansı, Ağustos 2025’e ilişkin Yaşam Maliyeti Araştırması’nı yayımladı.

Araştırmaya göre İstanbul’da dört kişilik bir ailenin aylık ortalama yaşam maliyeti 98.735 TL oldu.

YILLIK ARTIŞ YÜZDE 43’Ü AŞTI

Yaşam maliyeti, temmuz ayına göre yüzde 2,21 oranında artış kaydetti. Bir önceki aya kıyasla ortalama yaşam gideri 2.136 TL yükseldi.

İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık artışı ise dikkat çekici boyuta ulaştı. Ağustos 2024’e göre yüzde 43,23 oranında artış yaşandı. Böylece kentte yaşamanın maliyeti, son bir yılda 30 bini aşkın lira yükseldi.

Artan gıda, barınma, ulaşım ve enerji giderleri bu yükselişte en belirleyici kalemler oldu.

Son Haberler
Fatih Karagümrük yeni transferini açıkladı!
Fatih Karagümrük yeni transferini açıkladı!
Kulisler çalkalanıyor: O partiye 10 gün içinde yapılacak dev operasyon sızdı! Ünlü gazeteciden gündem yaratacak sözler
Kulisler çalkalanıyor: O partiye 10 gün içinde yapılacak dev operasyon sızdı! Ünlü gazeteciden gündem yaratacak sözler
Milliler sahaya çıkıyor: İşte Türkiye'nin Gürcistan karnesi!
Milliler sahaya çıkıyor: İşte Türkiye'nin Gürcistan karnesi!
Almanya’da araç kalabalığa daldı: Yaralılar var
Almanya’da araç kalabalığa daldı: Yaralılar var
Bankacılık sektörünün mevduatında yükseliş! 83 milyar liralık artış
Bankacılık sektörünün mevduatında yükseliş! 83 milyar liralık artış