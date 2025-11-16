Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde asgari ücretle çalışan vatandaşlar, ocak ayında yapılacak asgari ücret zammının en az yüzde 50 olması gerektiğini belirterek, "Yüzde 50’den aşağısı geçinmemiz için yeterli değil" ifadelerini kullandı.
Asgari ücretlilerin zam beklentisi: ''Yüzde 50’den aşağısı geçinmemiz için yeterli değil''
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde asgari ücretle çalışan vatandaşlar, ocak ayında yapılacak asgari ücret zammının en az yüzde 50 olması gerektiğini belirterek, "Yüzde 50’den aşağısı geçinmemiz için yeterli değil" ifadelerini kullandı.
Kaynak: ANKA
