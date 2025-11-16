Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde asgari ücretle çalışan vatandaşlar, ocak ayında yapılacak asgari ücret zammının en az yüzde 50 olması gerektiğini belirterek, "Yüzde 50’den aşağısı geçinmemiz için yeterli değil" ifadelerini kullandı.