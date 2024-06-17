Asgari ücretlinin beklediği ara zam haberi geldi ' Tayyip beyin kurmayları hesaplıyor' diyerek duyurdu

Ekonomistler ve SGK uzmanları değişik platformlarda yaptıkları açıklamalarda şu an 17 bin lira olan asgari ücrette açıklandığı yıl başından bu yana 3-4 bin lira kadar bir erime meydana geldiğini ve asgari ücretin alım gücünün her geçen gün düştüğüne dikkat çekiyorlar.

En son canlı yayına katılan ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut yaptığı asgari ücrete ara zam açıklaması ile dikkatleri üzerine çekti. "Asgari ücrete küçük bir zam gelebilir diyen Zelyut " 'Tayyip Bey'in kurmayları bunu hesaplıyor..." diyerek rakam verdi.

Evren Devrim Zelyut, toplumun büyük kesiminde asgari ücrete ara zam yapılması konusunda büyük bir beklendiği olduğunu vurgulayarak "Eğer asgari ücrete zam gelmezse, ben Türkiye’nin erken seçim sürecine doğru yöneldiğini görebiliyorum” diye konuştu.

18 yıl aradan sonra CHP, AKP'ye bir ziyaret gerçekleştirmiş, bu ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'e bir iadeyi ziyaret gerçekleştirmişti. Bu ziyaret sırasında Özel, Erdoğan'a vatandaşın asgari ücret zammı talebini ve emeklinin Temmuz zammı taleplerini iletmişti.

Bu görüşmenin ardından ekonomist Evren Devrim Zelyut’tan bir erken seçim bağlantılı zam değerlendirmesi geldi.

“KÜÇÜK BİR ZAM GELEBİLİR”

Özgür Özel'in zamların yapılmaması halinde ‘meydanlara ineceğim’ sözlerini hatırlatan Zelyut, bu hareketin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da erken seçime sürükleyebileceğini belirtti.

Ancak yaşananın bu olmayacağını vurgulayan Zelyut "Hayır böyle bir şey olmaz. Tayyip Bey elinden geldiğince erken seçim çağrılarına direnir. Fakat şöyle bir durum var. Sonbahar enflasyonun yaz etkisi, baz etkisi geçtikten sonra… Bakın bayram günü can sıkıcı bir şey söyleyeceğim ama bu sonbahar ve kış geçmiş sonbahar ve kışlardan daha kötü olacak. Vergilerle, zamlarla alım gücünüz düşüyor. Ve fiyatlar kolay kolay deflasyona girmeyecek ve tam gaz yukarıya gitmeye devam edecek.” diye konuştu.

‘TAYYİP BEY’İN KURMAYLARI BUNU HESAPLIYOR’

Hükümetin enflasyonu ve fiyatları düşürmek tarım ve sanayide yapısal olarak mal miktarını arttıracak, şirketleri verimli kılacak ve fiyatlar genel düzeyini düşürecek önlemleri alamadığını savunan Zelyut, "Faiz artışlarıyla bu iş yürümez. Haliyle er ya da geç bu baskılarla birlikte erken seçime doğru yönelebilir." dedi.

Bu hesapları Cumhurbaykanı Erdoğan'ın kurmaylarının da yaptığını vurgulayan Zelyut "Bu konuştuğumuz siyasi zincir hesaplanıyor. Bu bağlamda belki çok küçük bir ara zamla, ‘bakın siz istediniz, normalleşme de var biz de yaptık’ diyelim diye küçük bir zam gelebilir." diye konuştu.