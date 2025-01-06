Asgari ücretlinin maaşı eksik yatacak! Uzman isim açıkladı

Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş’ın aktardığına göre, 2025 yılı için gelir vergisi tarifesi yeniden belirlendi. Vergi oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmazken, kazanç dilimlerinde önemli güncellemeler gerçekleştirildi.

İşte yeni gelir vergisi tarifesi:

158.000 TL'ye kadar olan gelirler %15 oranında vergilendirilecek.

158.000 TL - 330.000 TL arası gelirlerde, ilk 158.000 TL için 23.700 TL vergi ödenecek, kalan kısmın %20’si vergilendirilecek.

330.000 TL - 800.000 TL arası gelirlerde, 330.000 TL için 58.100 TL vergi alınacak, bu dilimin üzerindeki kazanç %27 oranında vergilendirilecek. Ücret gelirlerinde bu sınır 1.200.000 TL’ye kadar uygulanacak.

800.000 TL - 4.300.000 TL arası gelirler için 800.000 TL’ye kadar olan kısım 185.000 TL üzerinden vergilendirilecek, bu tutarı aşan kazançların %35’i vergiye tabi olacak. Ücret gelirlerinde bu tutar 4.300.000 TL’nin 1.200.000 TL’si için 293.000 TL olarak hesaplanacak.

4.300.000 TL’yi aşan gelirler için %40 vergi oranı uygulanacak. Bu gelirlerde 4.300.000 TL’nin vergisi 1.410.000 TL olarak hesaplanırken, ücret gelirlerinde aynı tutar 1.378.000 TL olacak.

DİLİMLERDE ARTIŞ

2024 yılında 110.000 TL ile başlayan ilk vergi dilimi, 2025 yılında 158.000 TL’ye çıkarıldı. Ayrıca en üst dilim, 2024’te 3.000.000 TL iken, 2025’te 4.300.000 TL olarak yeniden düzenlendi. Oranlar sabit kalsa da dilimlerdeki artışın, çalışanların kazançları üzerindeki etkisi tartışılıyor.

VERGİ YÜKÜ ARTIYOR

Uzmanlar, yeni düzenlemenin çalışanların yılın ikinci yarısında daha yüksek vergi dilimlerine girmesine ve net maaşların düşmesine neden olacağını vurguladı. Özellikle yılsonuna doğru gelir artışlarının vergi yükünü artırabileceği belirtildi.