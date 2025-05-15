Asgari ücretliyi sevindiren gelişme! Uzman isim açıkladı

Mahfe Eğilmez "‘Çok yüksek olmasa da bir ara zam gerekebilir' diyerek toplumda bu yönde bir beklenti olduğunu söyledi.

Milyonlarca asgari ücretli emekli zammının açıklanmasının ardından kendilerine de zam yapılmasını bekliyor. Ekonomistlerden de asgari ücret zammına ilişkin açıklamalar gelmeye başladı. Son açıklama ekonominin önemli isimlerinden Mahfi Eğilmez'den geldi.

"SİYASETTE OLUMLU BİR HAVA ESİYOR"

CNBC-e’nin canlı yanında ekonomideki son gelişmeleri değerlendiren Mahfi Eğilmez, "Siyaseten daha olumlu bir hava esiyor, dışarıda ABD-Çin ilişkilerinde düzelme havası ortaya çıktı, içeride piyasalarda olumlu hava var. Altın düşüyor, CDS primi gerilemeye başladı. Bu olumlu hava Türkiye'ye döviz girişini artırabilir" dedi.

‘DÖVİZDEN TL MEVDUATA DÖNÜŞ ARTABİLİR’

Son bir haftada rezervlerde olumlu bir durum var. 16 Mart’tan sonra sürekli azaldık. Şimdi swap hariç net rezerv toparlanmaya geçti. 65 milyar dolarlardan geliyoruz, 10 milyar doların altına bile düşmüştük. Toparlanma biraz gider gibi düşünüyorum. Siyaseten daha olumlu bir hava esiyor dışarıda ABD-Çin ilişkilerinde düzelme havası ortaya çıktı, içeride piyasalarda olumlu hava var. Altın düşüyor, CDS primi gerilemeye başladı. Bir olumlu hava var. Bu olumlu hava Türkiye’ye döviz girişini artırabilir. Döviz mevduata dönmüş olanların TL mevduata dönüşünü artırabilir.

"PETROLÜN YÜKSELMESİ , EURO'NUN DÜŞMESİ ALEYHİMİZE"

ABD ve Çin’in karşılıklı tarifelerinde indirime gitmesi hakkındaki soruları yanıtlayan Eğilmez, ‘Başladığımız yere geri geldik. Niye bu işi yaptın o zaman? Çok saçma sapan bir şey oldu. Bütün dünyayı tedirgin ettiler. Şimdi ne oldu? Altın ve petrol normal yerlerine geliyor. Dolar endeksi tekrar yükselişe geçti. İki şey aleyhimize; petrolün yükselmesi ve Euronun düşmesi.

‘ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GEREKEBİLİR’

Asgari ücrete ara zam olur mu? Sorusunu yanıtlayan Eğilmez, ‘ 3 ay sonra enflasyon nereye gelecek ona bakmak lazım. Beklenti nereye gelecek ona da bakmak lazım. Çok yüksek olmasa da bir ara zam gerekebilir. Ama bir baskı, beklenti olacağı kesin.’ İfadelerini kullandı.