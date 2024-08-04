Asgari ücrette ara zam geliyor. İsa Karakaş zam miktarını açıkladı

Yıl başında yapılan yüzde yüzde 49'luk zam ile 17 bin liraya çıkarılan asgari ücretin alım gücü ilk 7 ayda 14 bin liraya kadar geriledi. Hükümet kanadı tarafından asgari ücrete zam yapılmayacağı söylense de geçim sıkıntısına düşen çalışanların asgari ücrete ara zam yapılacağı yönünde beklentisi arttı.

2022 ve 2023 yıllarında olduğu gibi bu yıl da ara zam yapılmasını bekleyen asgari ücretliler 2025 yılına kadar dayanamayacaklarını dile getiriyor.

Ankara kulislerinden gelen bilgiler ise her ne kadar yapılmayacağı yönünde açıklamalar yapılsa da yıl sonu öncesinde asgari ücrete ek zam yapılacağı yönünde...

İSA KARAKAŞ ARA ZAM İÇİN TARİH VERDİ

En son SGK Başuzmanı İsa Karakaş'tan asgari ücretliyi sevindirecek bir ek zam açıklaması geldi.

İsa Karakaş, hükümetin asgari ücrete ek zam konusunda daha fazla erteleme yapamayacağını söyleyerek Eylül ayına kadar asgari ücrete ek zam yapılacağını belirtti. İsa Karakaş asgari ücrete yapılacak zammı esi 3 bin 500 lirayı bulabileceğini söyledi.

Asgari ücretin ara zam ile birlikte 20 bin liranın üzerine çıkarılacağını öngören İsa Karakaş, hükümetin zam yönünde açıklama yapmamasının nedeninin ise çalışan kesimde beklentiyi yükseltmemek için olduğunu savundu.