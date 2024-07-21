Asgari ücrette ara zam göründü. SGK uzmanı milyonların beklediği rakamı verdi

Kaynak: Haber Merkezi
Asgari ücrette ara zam göründü. SGK uzmanı milyonların beklediği rakamı verdi

Temmuz ayında zam alamayan milyonlarca asgari ücretlinin beklediği haber SGK Başuzmanı İsa Karakaş'tan geldi.

Emekli ve asgari ücret zam dönemlerinde isabetli açıklamaları ile dikkat çeken SGK Başuzmanı İsa Karakaş asgari ücrete ara zam verileceğini söyledi. İsa Karakaş ara zam için bir de tarih verdi.

İsa Karakaş'tan zam alamayan çalışan kesimi ilgilendiren asgari ücrette ara zam açıklaması milyonlarca kişiyi sevinçten ayağa kaldırdı.

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HÜKÜMET YOK DESE DE ARA ZAM GÖRÜNDÜ

SSK ve Bağ Kur emekli maaş zammının açıklanmasından ve ardından yeniden düzenleme yapılmasının ardından sıranın kendilerine geldiğini düşünen milyonlarca asgari ücretli ara zam için beklemeye başlamıştı. Ancak hükümet kanadından asgari ücrete zam konusunda her hangi bir olumlu açıklama gelmemişti.

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Yüksek seyreden enflasyonun sadece emekli maaşlarını değil çalışan kesiminde maaşlarını erittiğini savunan çalışanlar değişik platformlardan 17 bin lira ile ancak kiralarını zar zor ödediklerini dile getirmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere ara zammın olacağını ancak asgari ücretliye olmayacağını söylemesi bile toplumda asgari ücrete ara zam yapılacağı konusundaki beklentiyi ortadan kaydırmamıştı.

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Asgari ücretin açlık sınırının altına düşmesinin sonrasında SGK Başuzmanı İsa Karakaş’ta milyonları ilgilendiren bir açıklama geldi.

EYLÜL'DE ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR

İsa Karakaş, bu yıl Eylül ayı içinde asgari ücrete önemli bir oranda ara zam yapılacağını söyledi. İsa Karakaş enflasyon rakamlarını hesaba katarak çalışan kesimin asgari ücretine yapılacak zammın 4 bin lirayı bulabileceğini ifade etti.

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ASGARİ ÜCRET 21 BİN LİRAYA ÇIKABİLİR

Geçim sıkıntısı içinde bulunan asgari ücretlinin gıda kira ve temel ihtiyaçlarını karşılamada zorlandıklarını dile getiren İsa Karakaş yapılacak 4 bin lira ile birlikte asgari ücretin 21 bin lirayı bulacağını ve hayat pahalılığı içinde bunalan vatandaşlara önemli bir destek sağlayacağını dile getirdi.

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HÜKÜMETİN ZAM YOK DEMESİNİN BİR NEDENİ VAR

İsa Karakaş hükümetin asgari ücrete zam yok demesinin nedenin ise zam kelimesinin kullanılması ile birlikte ev sahiplerinin, araba satanların, inşaatçıların daha zam yapmadan fiyatları şişirmeye başlaması olarak gösterdi.

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