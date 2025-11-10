

Geride bıraktığımız yılın aralık ayında 22 bin 104 TL olarak açıklanan asgari ücret, 2025 yılı boyunca enflasyonun artmasıyla birlikte alım gücünde yaklaşık 7 bin TL’lik bir kayba uğradı.

Dar gelirli ve asgari ücretli vatandaş Aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte açıklanan veriler kapsamında görüş beyan eden uzmanları yakından takibi sürdürüyor. Belirlenecek olan yeni tutar vatandaş için büyük önem taşıyor. Bu kapsamda internet aramaları da sıklık kazandı. Vatandaş cephesinde tartışmalar sürerken kulislerde konuşulan son bilgiler gündem oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), cuma günü yayımladığı yılın dördüncü ve son Enflasyon Raporu’nda, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 25-29 aralığından yüzde 31-33 bandına kadar yükseltti. Bununla birlikte TCMB, medyan beklentisini yüzde 32 seviyelerine çekerek yaklaşan asgari ücret görüşmelerinin hemen öncesinde kritik bir referans noktası oluşturdu.

29 BİN 177 TL SEVİYESİNE YÜKSELMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Bu yıl Türk-İş ve bazı sendikaların katılmayacağını duyurduğu asgari ücret görüşmeleri öncesinde, yeni ücretin söz konusu enflasyon tahmini dikkate alınarak belirlenmesi beklenirken, Uzmanlarınn TCMB’nin raporunda yer alan enflasyon tahminleri dikkate alarak yaptıkları değerlendirmelerde yeni asgari ücretin 29 bin 177 TL seviyesine yükselmesine yönelik öngürüler dikkat çekiyor.