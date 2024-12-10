Asgari ücrette beklenen gün geldi... Erdoğan 'denge' dedi, Ankara'da konuşulan son rakam ortaya çıktı

Milyonlarca çalışanın yeni yılda maaşlarını belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı bugün yapılacak. Erdoğan’ın denge mesajı sonrasında Cevdet Yılmaz’dan da aynı söylemler geldi. Ankara kulisleri ise yıl sonu gerçekleşen yüzde 44'lük enflasyonla, 2025 hedefi olan yüzde 21'lik enflasyonunu ortası yüzde 33 hesabıyla 22 bin 952 TL’yi işaret ediyor.

ASGARİ ÜCRETTE KRİTİK GÜN

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı bugün saat 16.00'da yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında gerçekleşecek olan toplantıda; işçileri TÜRK-İŞ, işverenleri ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Komisyonda İşçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci yer alacak. İşçi heyetinde bu yıl aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, Karayolları'nda taşeron işçi Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Özseven olacak.

ERDOĞAN VE YILMAZ’DAN ‘DENGE’ MESAJI

Dün gerçekleştirilen Kabine toplantısında Erdoğan, asgari ücrette ilk toplantı öncesi ‘denge’ mesajı verdi. Erdoğan "Çalışanlarımızın beklentilerini gözetecek, ülkemiz ekonomisine ağır bir yük getirmeyecek bir anlayışla sürecin yürütüleceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı. Cevdet Yılmaz da Erdoğan gibi asgari ücrette 'denge' mesajında bulundu. Yılmaz, "Şu anda bir müzakere süreci var, burada bir denge bulunacaktır diye inanıyorum.” dedi.

KULİSLERDE KONUŞULAN RAKAM

Ankara kulislerinde pek çok rakam konuşulsa da dünkü Erdoğan ve Yılmaz’ın mesajları sonrası öne çıkan formül yıl sonu gerçekleşen yüzde 44'lük enflasyonla, 2025 hedefi olan yüzde 21'lik enflasyonunu ortası olduğu öne sürüldü. Bu oranın ise yüzde 33 olduğu belirtilirken, asgari ücrete yüzde 35'lik bir zam ile 22 bin 952 TL’ye gelmesi kulislerde konuşuluyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Mevcut asgari ücret net 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti. Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak veriliyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş olarak hesaplandı.

DİSK ASGARİ ÜCRET TALEBİNİ AÇIKLADI

DİSK'in asgari ücret talebi 33 bin 500 lira olurken, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay’da ne yıl sonu enflasyonunun ne de gelecek sene enflasyonu için ‘doğru ve uygun değil’ ifadelerini kullandı.

HANGİ PARTİ KAÇ LİRA ASGARİ ÜCRET TALEP EDİYOR?

Pek çok parti liderleri asgari ücretteki rakamlarını açıklıyor. İşte siyasilerin asgari ücret talepleri: CHP, 30 bin TL, İYİ Parti 28 bin TL, Gelecek Parti 33 bin 337 TL, Yeniden Refah Partisi 35 bin TL ve DEM Parti 35 bin TL.