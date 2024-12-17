Asgari ücrette en güçlü senaryo ortaya çıktı! 'Erdoğan ekleme yapabilir’ diyerek açıkladı…

Milyonlarca çalışanın gözü şimdiden asgari ücret zammına çevrildi. Dün Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısı gerçekleşti. Toplantıda ise rakam telaffuz edilmedi. Uzman isim Muhammed Bayram, ‘Cumhurbaşkanı tarafından bir ekleme söz konusu olabilir’ diyerek, yüzde 33 ve 35’lik artışı işaret etti.

İKİNCİ TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ

Açlık sınırının 22 bin TL’ye dayandığı ortamda vatandaş 17 bin 2 TL ile geçim derdini derinden hissediyor. Yıl sonunun yaklaşmasının ardından gözler ise asgari ücrete gelecek zamma odaklandı. Dün, Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, başkanlığında ikinci toplantısını gerçekleştirmişti.

BİR RAKAM ÇIKMADI

Toplantıya ilişkin, TÜRK-İŞ Genel Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren ve hükümet cephesinden bir rakam beklediklerini ancak bu toplantıda herhangi bir rakamın masaya gelmediğinden belirtmişti. Dün ise TBMM’de Bakan Mehmet Şimşek’in ‘'Muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak' söylemi ise dikkat çekti.

"23.000 TL CİVARINDA BELİRLENECEĞİNİ TAHMİN EDİYORUM"

Peki asgari ücrette en kuvvetli senaryo ne? Milliyet’e konuşan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, masadaki en güçlü rakamı açıkladı. Bayram, “En az %30’luk bir artış oluşabileceğini söyleyebiliriz. Bu yıl sonu için gerçekleşen enflasyon %45’ler seviyesinde oluşacak olursa %33 ila %35’lik bir artışın yapılabileceğini düşünüyorum. Net asgari ücretin 23.000 TL civarında belirleneceğini tahmin ediyorum” dedi.

Bayram, son olarak düşük bir seviyenin çıkması durumunda ‘Cumhurbaşkanı tarafından bir ekleme söz konusu olabilir” ifadelerini kullandı.