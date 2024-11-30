Asgari ücrette geri sayım...Patronların masaya getireceği teklif sızdı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 10 Aralık'ta yapılacağı dün duyuruldu. Toplantıya, işçi, işveren ve hükümetten toplam 15 temsilci katılacak.

Masada işçi tarafında bir sendikacı yer alırken, dört işçi oturacak. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay dün yaptığı açıklamada asgari ücretin işçilerin aileleri ile birlikte insanca yaşayacak düzeyde olması gerektiğini ifade etti.

Bugüne kadar işçi sendikaları heniz net bir oran telaffuz etmedi. Beklenen en az rakam ise TCMB'nin 2024 yıl sonu enflasyonu kadar...

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TİSK'TEN ASGARİ ÜCRET RAKAMI SIZDI

Asgari Ücret Tespit Komisyonunda yer alan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK'ten masaya getireceği rakamın sızdığı belirtildi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Merkez Bankası'nın 2024 sonu enflasyon hedefi yüzde 44 ile 2025 yıl sonu enflasyon hedefi olan yüzde 21 arasında bir oran olacak. O rakamın da yüzde 32,5 olacağı iddia ediliyor. TİSK bu rakamla pazarlık masasında yerini alacağı ifade ediliyor.

AÇLIKLIK SINIRI

Türk-İş'in rakamlarına göre dört kişilik bir ailenini sağlıklı ve yeterli beslenmesi haline gelen açlık rakamı 20 bin 562 lira, Yoksulluk sınırı ise 66 bin 976 lira...

Türkiye İşverenler Sendikası TİSK'in masaya oturacağı yüzde 32,5'luk zam teklifiyle asgari ücret kaç lira oluyor. Yanıtı 22 bin 527 lira...Bunu işçi sendikasının hiç bir şekilde kabul etmeyeceği belirtiliyor

Oranlara göre asgari ücret tablosu şu rakamlar olabilir:

* Yüzde 35 zam verilirse asgari ücret 22 bin 952 liraya yükselecek.

* Yüzde 36: 23 bin 122 lira

* Yüzde 37: 23 bin 292 lira

* Yüzde 38: 23 bin 462 lira

* Yüzde 39: 23 bin 632 lira

* Yüzde 40 zam durumunda maaşlar 23 bin 802 liraya yükselecek.

* Yüzde 41: 23 bin 973 lira

* Yüzde 42: 24 bin 143 lira

* Yüzde 43: 23 bin 313 lira

* Yüzde 44: 24 bin 483 lira

* Asgari ücret zammının yüzde 45 olması halinde işçiler 24 bin 653 lira maaş alacak.

* Yüzde 46: 24 bin 823 lira

* Yüzde 47: 24 bin 993 lira

* Yüzde 48: 25 bin 163 lira

* Yüzde 49: 25 bin 333 lira

* Asgari ücrete yüzde 50 zam gelmesi durumunda çalışanların alacağı ücret 25 bin 503 liraya yükselecek.