Asgari ücrette görüşme tarihi belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Asgari ücrette görüşme tarihi belli oldu

Asgari ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 10 Aralık günü yapacak.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yıl sonu maaş zammına ilişkin yeni gelişme yaşanıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi kapsamında ilk toplantısını 10 Aralık'ta gerçekleştirecek.

Asgari ücretin 31 Aralık’a kadar tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez yapılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla kararları belirliyor. Oyların eşitliği halinde komisyon başkanın bulunduğu tarafından çoğunluk sağlanıyor.

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