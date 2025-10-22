2026 yılı yaklaşırken, milyonlarca çalışan gözünü Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na çevirdi. Yeni yılda belirlenecek zam oranı merakla beklenirken, ekonomistler ve sosyal güvenlik uzmanları tahminlerini açıklamaya devam ediyor. Bu kez öne çıkan yorum SGK Uzmanı İsa Karakaş’tan geldi.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, asgari ücret tespit komisyonunun yapısının değişmesinin karar süreçlerini etkilemeyeceğini belirterek komisyonun işleyişinde hükümet ve işverenin belirleyici olduğunu ifade etti. Karakaş, işçi temsilcilerinin etkisinin sınırlı kaldığını sözlerine ekledi.

Karakaş, hükümetin asgari ücreti artırmak istediğini ancak yüksek faiz, düşük kur politikası, hayat pahalılığı ve rekabet baskısı nedeniyle manevra alanının daraldığını aktararak işverenlerin yüksek maliyetlerden şikayetçi olduğunu ve yüksek zamma karşı çıktığını belirtti.

Asgari ücrette beklenen artış oranını “en az %25, en fazla %30” olarak açıklayan Karakaş, olması gereken rakamın ise 40 bin TL olduğunu söyledi. Ancak hükümetin dezenflasyon programı ve ekonomik dengeler nedeniyle bu seviyeye çıkamayacağını belirtti. Karakaş, “Benim görüşüm 40 bin TL olması yönünde ama maalesef olmayacak” dedi.

“ASGARİ ÜCRET 40 BİN TL’NİN ALTINDA OLMAMALI”

Karakaş şöyle konuştu:

"Peki asgari ücret ne kadar olacak? En az yüzde 25, en fazla yüzde 30 artış bekliyoruz. Yüzde 30’u bulması da zor. Olması gereken nedir? Şubat ayı itibarıyla yasaya göre işçinin cebine girmesi gereken rakam bana göre 40 bin TL’nin altında olmaması gerekiyor. Yasadaki tarife göre, bekar bir işçi kira vs. bütün giderlerini karşılaması için gereken rakam eylül itibarıyla 36 bin 305 TL. TÜRK-İŞ'in bu rakamları son derece masum rakamlar. Abartılmış rakamlar değil. Şubatta bu rakam 40 bin TL’ye ulaşacak. Bu sebeple asgari ücret benim görüşüme göre 40 bin TL olmalı. Ancak ne yazık ki olmayacak. En az %25, en fazla %30 zam yapılır. Altını tekrar çizmiş oldum.”