Asgari ücrette kritik gün geldi! Erdoğan’dan son bir dokunuş… Toplantı öncesi kulislerde bu konuşuluyor

Milyonlarca çalışan, asgari ücret zammını belirleyecek olan bugünkü Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 3. toplantısına odaklandı. Saat 11.30'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan toplantıda ilk kez rakamların masaya geleceği belirtiliyor.

İKİ TOPLANTIDAN DA RAKAM GELMEMİŞTİ

22 bin TL açlık sınırı karşısında 17 bin 2 TL ile geçim sıkıntısı yaşayan milyonlarca çalışan ise yıl sonundaki maaş zammına gözünü çevirdi. Her yıl olduğu gibi maaş zammını belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirmişti. Toplantıda ise herhangi bir rakam ne işveren ne de işçi kesiminden gelmişti.

ASGARİ ÜCRETTE MASAYA İLK RAKAMLAR GELİYOR

Bugün ise asgari ücrette ilk rakamın masaya geleceği belirtiliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 3. toplantısı Saat 11.30'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde olacak. Ancak toplantı öncesi, TÜRK-İŞ, Başkanlar Konseyi toplantısı yapılacak. Toplantıda Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yer alan 4 işçiden asgari ücret talepleri yazılı olarak alınacak. Buradaki rakamın ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki işçi heyetinin rakamı olacak. Masaya ilk rakamı taşıyacak kesim ise işveren olacak. TİSK’in rakamı açıklamasının ardından, TÜRK-İŞ işçilerin talebini masaya koyacak.

ŞİMŞEK UMUDU AŞILADI

Mehmet Şimşek’in ‘Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek’ söylemi işçi kesimini umutlandırmıştı. Bakan Işıkhan ise toplantı öncesinde "İşçi ve işveren kesimlerimizden de artık bir teklif bekliyoruz" demişti. Ayrıca Işıkhan asgari ücret zammının belli olacağı tarih için ise "Önümüzdeki hafta içerisinde neticelendirmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Cevdet Yılmaz da TBMM’deki bütçe görüşmelerinde asgari ücrete ilişkin, “rekabet gücümüzü yükselterek reel zeminde kalıcı bir şekilde çalışanlarımızın refahını artırmaya devam edeceğiz” dedi.

ERDOĞAN’IN SON BİR HAMLESİ KULİSLERDE KONUŞULUYOR

Mynet'in haberine göre kulislerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zam kararı sonrasında ufak bir dokunuş yapacağı konuşuluyor. Önümüzdeki çarşamba günü yapılacak olan AK Parti Grup Toplantısı'nda duyurabileceği iddia edildi.