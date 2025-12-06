Türkiye'de giderek içinden çıkılmaz bir kuyu haline gelen ekonomik kriz ve dolayısıyla enflasyon vatandaşın temel ürünlere ulaşmasını dahi etkiledi. Markette, pazarda, akaryakıt istasyonlarında ürün fiyatları sürekli değişirken Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı enflasyonunu aylık yüzde 0,87 olarak açıkladı. TÜİK'e göre yıllık enflasyon ise yüzde 31,07... ENAG ise kasım enflasyonunu yüzde 2.13 yıllık enflasyonu ise yüzde 56,82 olarak hesapladı.

Bu oranla birlikte 5 aylık enflasyon ortalaması yüzde 11,2 oldu.

BEKLENTİLER BOŞA DÜŞTÜ

Anadolu Ajansı'nın kasım ayı enflasyon anketine katılan 32 ekonomistin beklentisi ortalama yüzde 1,31 düzeyindeydi.

EKONOMİSTLER NE DEDİ?

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının ardından ekonomistlerden tepki gecikmedi.

Prof. Dr. Emre Alkin, “TÜİK Kasım Ayı TÜFE açıklaması ile Merkez Bankasına "elini korkak alıştırma, faizi indir, ben arkandayım" mesajını verdi” değerlendirmesinde bulundu.

'OLDUKÇA ŞAŞIRTICI'

Dr. Burcu Aydın ise enflasyon verilerine yönelik şu değerlendirmeyi yaptı:

“Kasım enflasyonu gıda fiyatlarındaki düşüş(?!) kaynaklı yavaşladı

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri

Gıda ve alkolsüz içecekler: %0,69 azalış

Ulaştırma: %1,78 artış

Konut: %1,70 artış

Ulaştırma ve konut grubundaki artışlar da eğilimin oldukça altında…

Öte yandan indirim sezonuna rağmen, giyim ve ayakkabı grubunda aylık enflasyon arttı…

Kasım enflasyonu şaşırtıcı sonuçlar içeriyor…”

MASADA NE VAR?

Peki yeni yıl yaklaşırken asgari ücrette zam senaryoları neler? Mevcut net asgari ücret 22 bin 104 TL seviyesinde bulunuyor. İlerleyen günlerde toplantılarına başlayacak olan asgari ücret tespit komisyonu masada farklı zam oranları değerlendirecek.

Bu oranlara göre oluşacak tahmini net rakamlar şöyle:

%10 zam olursa: 24.300 TL

%20 zam olursa: 26.500 TL

%30 zam olursa: 28.700 TL

%40 zam olursa: 31.000 TL