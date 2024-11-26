Asgari ücrette en net rakam belli oldu! AK Parti kulislerinde sızdı…

Milli Haber Genel Yayın Yönetmeni ve AKP’li eski meclis üyesi Sinan Burhan, Ankara kulislerinde asgari ücrete ilişkin aldığı kulis bilgisini paylaştı. Burhan, “Asgari ücrete yüzde 37 zam bekleniyor. Buna göre 23 bin 292 TL olması planlanıyor” kulisini açıkladı.

Milyonlarca asgari ücretli, yıl sonu maaşlara yapılacak zamma şimdiden odaklandı. 22 bin 565 TL’ye gelen açlık sınırı karşısında geçinmek ise zorlaşıyor. Öyle ki daha şimdiden asgari ücretin yüzde 32 üzerine açlık sınırı çıktı. Bu sebeple çalışanlar bir umut, yıl sonu zammını bekliyor.

ZAM YIL SONU TAHMİNİNİ ALTINDA KALACAK

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 44 olarak revize etmişti. Ancak bu yıl ve 2026 yılı enflasyon tahmini baz alınarak bir artışın olacağı ise biliniyor. Sıkı para politikasının en etkilendiği kesim ise çalışanlar olacak. Yüzde 44 zam alması gereken asgari ücretli bu oranın altında kalacak.

BURHAN: AKP’NİN RAKAMI 23 BİN 292 TL

Şimdiden Ankara kulisleri açıklanmaya başladı. Yüzde 44 tahminin altında olduğu ise kulislerde de görüldü. Milli Haber Genel Yayın Yönetmeni ve AKP’li eski meclis üyesi Sinan Burhan, tv100 canlı yayınında Ankara’daki kaynaklarında asgari ücrette elde ettiği bilgiyi paylaştı. Burhan, “AK Parti, asgari ücrete yüzde 37 zam bekleniyor. Buna göre 23 bin 292 TL olması planlanıyor” ifadelerini kullandı.