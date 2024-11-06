Asgari ücrette öne çıkan iki rakam! Ocak zammı netleşmeye başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan dün yaptığı asgari ücret zammına ilişkin son açıklamasında "Ekonomimizin genel istikrarını bozmayacak şekilde işçi, işveren paydaşlarımızın maksimum noktada anlaşabildikleri ücret düzeyinde olmasını hedefliyoruz" demişti.

Bakan Işıkhan'ın, enflasyon oranının belirleyici bir faktör olarak öne çıkacağını belirtmesinin ardından zammın ne kadar olacağına dair rakamlar netleşmeye başladı.

MASADA İKİ SENARYO VAR

Enflasyon oranlarının asgari ücrette belirleyici rol alması nedeni ile zam için 2 farklı senaryo ortaya çıktı Bunlardan ilki Orta Vadeli Program'ın yıllık enflasyon beklentisi yüzde 41,5 olarak öngörmesi ile yapılan asgari ücret zammı hesaplaması. İkincisi ise Piyasa Katılımcıları Anketi'nin revize ettiği yüzde 44,11'lik oran.. Bu iki orana göre asgari ücretin brüt ve net miktarları ise şu şekilde hesaplandı.

OVP'nin yüzde 41,5 enflasyon beklentisi:

Brüt Asgari Ücret: 28.302 lira

Net Asgari Ücret: 24.057 lira

Piyasa Katılımcıları Anket'ne göre yüzde 44,11 enflasyon beklentisi:

Brüt Asgari Ücret: 28.826 lira

Net Asgari Ücret: 24.502 lira

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret artışının temel amacının yaşam standartlarını yükseltmek olduğunu açıkladı. Bakan Işıkhan, asgari ücret belirlenirken enflasyon verilerinin yanı sıra, büyüme oranları, kamuoyu araştırmaları ve işçi-sendika verilerinin de dikkate alınacağını vurguladı.

İSTANBUL'DA 4 KİŞİLİK BİR AİLENİN GEÇİM MALİYETİ 73 BİN 739 LİRA

Öte yandan, İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından yayımlanan verilere göre, İstanbul'da 4 kişilik bir ailenin aylık ortalama yaşam maliyeti Ekim 2024 itibariyle 73 bin 739 TL’ye yükseldi. Bu rakam, İstanbul'da yaşayan ailelerin giderlerinin asgari ücretin dört katını geçtiğini ortaya koyuyor.

Yaşam maliyeti, Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23 artarken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise yüzde 60,46 oranında bir yükseliş gösterdi. 2023 yılı başında 29 bin 429 TL olan yaşam maliyeti, 2024 yılı başında 53 bin TL’yi geçmişti.

Bu veriler, İstanbul'daki yüksek yaşam maliyetlerinin, özellikle dar gelirli aileler için geçim zorluklarını daha da derinleştirdiğini gösteriyor. Uzmanlar, asgari ücret artışlarının yanı sıra, halkın alım gücünü iyileştirecek daha geniş ekonomik tedbirlerin gerekliliğine dikkat çekiyor.

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