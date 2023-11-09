Asgari ücrette pazarlıkların başlayacağı rakam belli oldu. Bu bir ilk olacak

İşçi, işveren ve hükümetten oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında Ocak zammı için 4 toplantı yapacak. Pazarlıkların başlayacağı rakam ortaya çıktı.

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Asgari ücrette pazarlıkların başlayacağı rakam belli oldu. Bu bir ilk olacak 1

Sabah'ın haberine göre, Temmuz döneminde asgari ücret net 11.402 TL'ye brüt ise 13.414 TL'ye yükseldi. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ara zammı yüzde 34 olarak belirledi.

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Asgari ücrette pazarlıkların başlayacağı rakam belli oldu. Bu bir ilk olacak 2

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yetkilileri 2024'te alınacak yeni ücretin tespiti için hazırlıklara başladı. Asgari ücret her yıl aralık ayında işçi, işveren ve hükümetin 5'er kişilik temsilcilerinin yaklaşık 1 aylık çalışması sonucu uzlaşma yoluyla belirleniyor.

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Asgari ücrette pazarlıkların başlayacağı rakam belli oldu. Bu bir ilk olacak 3

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın üyelerinden birinin başkanlık ettiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu genellikle 3 iştişare, 1 karar olmak üzere 4 toplantı sonunda yeni asgari ücreti belirliyor.

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Asgari ücrette pazarlıkların başlayacağı rakam belli oldu. Bu bir ilk olacak 4

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı TÜİK'in enflasyon verilerine ek olarak işçi, işveren dahil tüm kamuoyunda anket ve saha çalışmalarını gerçekleştirerek en uygun asgari ücret düzeyinin tespiti için çalışmalar gerçekleştiriyor.

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Asgari ücrette pazarlıkların başlayacağı rakam belli oldu. Bu bir ilk olacak 5

Çalışmalar yeni asgari ücretin enflasyona etkisi, devlet desteği gibi etkileri nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı ile koordineli bir şekilde sürüyor.

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Asgari ücrette pazarlıkların başlayacağı rakam belli oldu. Bu bir ilk olacak 6

2024 yıl başında uygulanacak maaş zammı düzenlemeleri için geri sayım başladı. Asgari ücret, emekli ve memur zammı düzenlemeleri hakkında konuşan Erdoğan kimsenin enflasyona ezdirilmeyeceğinin altını çizdi.

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Asgari ücrette pazarlıkların başlayacağı rakam belli oldu. Bu bir ilk olacak 7

Koordineli sıkı para politikası ve maliye politikalarıyla büyümeden taviz vermeden enflasyonun üstesinde gelecek bir yol haritası izleyen ekonomi yönetiminin temel amacı asgari ücret, emekli ve memur zamlarıyla artan alım gücünün korunması olacak.

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Asgari ücrette pazarlıkların başlayacağı rakam belli oldu. Bu bir ilk olacak 8

Ekonomi yönetiminde politikalara yön veren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Temmuz ayından beri maaş zamlarının reel alım gücünü artırması için çalışmalarını gerçekleştiriyor. Şimşek, öncelikli hedefini artacak maaşların alım gücünü kalıcı olarak olumlu etkilemesi için enflasyonun belini kırmak olarak belirledi.

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Asgari ücrette pazarlıkların başlayacağı rakam belli oldu. Bu bir ilk olacak 9

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası koordineli çalışarak enflasyonu tek haneye çekmeyi hedefliyor. Bakan Şimşek ücret artışlarının alım gücüne doğrudan yansıması için öncelikle enflasyonun baskılanması gerektiği bilinciyle adımlar atıyor. Çünkü enflasyonun yüksek kaldığı bir ortamda ücret artışlarının alım gücüne etkisi sınırlı kalıyor.

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Asgari ücrette pazarlıkların başlayacağı rakam belli oldu. Bu bir ilk olacak 10

Para ve maliye politikaları da atılan adımların etkisiyle aylık enflasyonda düşüş eğilimi başladı. Temmuz'da vergi düzenlemelerinin kısa süreli etkisiyle yükselen enflasyon kademe kademe düşmeye devam ediyor.

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Asgari ücrette pazarlıkların başlayacağı rakam belli oldu. Bu bir ilk olacak 11

Temmuz ve Ağustos aylarında yüzde 9'un üzerinde seyreden aylık enflasyon Eylül'de yüzde 4,75 Kasım'da yüzde 3,43 oldu. Koordineli para ve maliye politikalarının etkisiyle dezenflasyon süreci 2024 yılının ilk çeyreğinden sonra belirgin bir şekilde hissedilecek.

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Asgari ücrette pazarlıkların başlayacağı rakam belli oldu. Bu bir ilk olacak 12

Yasa gereği en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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Asgari ücrette pazarlıkların başlayacağı rakam belli oldu. Bu bir ilk olacak 13

Son birkaç yıldır Başkan Erdoğan'ın 'Çalışanlar enflasyona ezdirilmeyecek' talimatıyla Temmuz döneminde asgari ücrete ara zam da yapılıyor.

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Asgari ücrette pazarlıkların başlayacağı rakam belli oldu. Bu bir ilk olacak 14

Asgari ücret, Temmuz zammı ile yüzde 34 artarak net 11.402 liraya brüt ise 13.414 lira seviyesine yükseldi. Ocak ayında da asgari ücret yüzde 54'ün üzerinde artışla net 5.500 liradan 8.500 liraya çıkarılmıştı. Böylece 2023 yılındaki kümülatif (toplam) artış oranı yüzde 107'yi aştı.

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Asgari ücrette pazarlıkların başlayacağı rakam belli oldu. Bu bir ilk olacak 15

Asgari ücretin optimal seviyede tespiti için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı koordineli çalışıyor. Öte yandan işçi tarafını temsilen TÜRK-İş Asgari Ücret Komisyonu'nda yetkililendirilecek üyeler için yeni bir oluşuma gideceğinini açıkladı.

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Asgari ücrette pazarlıkların başlayacağı rakam belli oldu. Bu bir ilk olacak 16

Buna göre, toplantıda işçileri temsil eden komisyon üyelerinin 2 kadın-2 erkek olmak üzere çoğunluğunun asgari ücretlilerden oluşması planlanıyor.

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Asgari ücrette pazarlıkların başlayacağı rakam belli oldu. Bu bir ilk olacak 17

TÜRK-İş 20 Kasım'da fiilen asgari ücret çalışmalarını hızlandırarak komisyon üyelerini belirleyecek. İşçi tarafını temsilen komisyonun 20 Kasım'dan sonra kurulacağını ifade eden TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay, "Bu masada asgari ücretli otursun, biz oturmayalım" dedi.

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Asgari ücrette pazarlıkların başlayacağı rakam belli oldu. Bu bir ilk olacak 18

Atalay "Sendikalarda asgari ücretli işçi yok. Allah nasip ederse yeni asgari ücret komisyonu kuracağız. Belki Türkiye'de şimdiye kadar hiç kurmadığımız şekilde komisyon kuracağız. 2 kadın, 2 erkek olacak komisyonda. Yani ne olması gerekiyorsa orada oturanlar karar verecekler. Sendikacılar da onlara uyacaklar." diye konuştu.

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Asgari ücrette pazarlıkların başlayacağı rakam belli oldu. Bu bir ilk olacak 19

Asgari Ücret Tespit Komisyonu üyeleri Aralık ayı girmeden belirlenecek. Ay başında toplantı takvimi netleşecek. Komisyonun her yıl olduğu gibi 3 istişare 1 karar olmak üzere 4 toplantı yaparak yeni asgari ücreti tespit etmesi bekleniyor. 15 kişilik heyette karar oy çokluğu ile alınıyor. 5 kişilik hükümet tarafı burada hakem rolünü üstleniyor.

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Asgari ücrette pazarlıkların başlayacağı rakam belli oldu. Bu bir ilk olacak 20

İstişare toplantılarının ardından Bakan Vedat Bilgin, Bakan Mehmet Şimşek ile görüşme gerçekleştirecek. 2 Bakanın koordineli çalışmasıyla yeni rakamın enflasyona etkisi ve 'Devlet desteği ne kadar' olacak sorusu masaya yatırılacak.

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Asgari ücrette pazarlıkların başlayacağı rakam belli oldu. Bu bir ilk olacak 21

Emekli ve memur Ocak zammı öncesi ilk düzenleme asgari ücret zammı olacak. Asgari ücret Ocak 2024 zammı için 6 aylık enflasyon verileri önemli bir belirteç olarak masada yer alacak. Bir diğer veri de burada memur zammı olacak.

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Asgari ücrette pazarlıkların başlayacağı rakam belli oldu. Bu bir ilk olacak 22

Enflasyon rakamları emekli ve memur zammının yanında asgari ücret de belirlenirken önemli bir kıstas olarak masaya gelecek. Enflasyon rakamlarının yanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işçi sendikaları ve işverenlerle ilgili gerekli anket çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bu iki veri asgari ücret belirlenirken müzakere masasında yer alacak.

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Asgari ücrette pazarlıkların başlayacağı rakam belli oldu. Bu bir ilk olacak 23

Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 2023 yılının 2. yarısını ifade eden 4 aylık enflasyon oranı yüzde 29,41 olarak hesaplandı. Kasım rakamlarının Aralık başında açıklanması sonrası 6 aylık enflasyon oranı büyük oranda belli olacak.

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Asgari ücrette pazarlıkların başlayacağı rakam belli oldu. Bu bir ilk olacak 24

Bu beklenen 6 aylık enflasyon oranı yeni asgari ücret zammının tespiti için önemli bir kıstas olarak masada olacak. Merkez Bankası'nın tahminine göre 6 aylık enflasyon oranının yüzde 37,76 olması bekleniyor.

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Asgari ücrette pazarlıkların başlayacağı rakam belli oldu. Bu bir ilk olacak 25

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasına gelecek ilk rakam 6 aylık enflasyon tahmini ile hesaplanan asgari ücret olacak. Yüzde 37,76'lık 6 aylık enflasyon tahminine net asgari ücrette 15.707,39 TL rakamında pazarlıklar başlayacak.

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Asgari ücrette pazarlıkların başlayacağı rakam belli oldu. Bu bir ilk olacak 26

Başkan Erdoğan hükümete 'Kimse enflasyona ezdirilmeyecek' talimatını verdi. Yıllara göre asgari ücret rakamları incelendiğinde son döneminde enflasyonun üzerinde rakamlar dikkat çekiyor.

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Asgari ücrette pazarlıkların başlayacağı rakam belli oldu. Bu bir ilk olacak 27

Bir diğer referans rakamlardan olan memur zammının da Merkez Bankası'nın beklentisine göre yüzde 49,46 olacağı hesaplandı. Burada memurlar 6 aylık enflasyon farkına ilaveten yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı alacak.

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Asgari ücrette pazarlıkların başlayacağı rakam belli oldu. Bu bir ilk olacak 28

Tüm bu veriler ışığında yeni asgari ücret yüzde 40, 45 ve 50 formülü üzerinde şekillenecek. Hesaplanan rakamlara göre net asgari ücret tablosu belli oldu.

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