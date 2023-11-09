Asgari ücrette pazarlıkların başlayacağı rakam belli oldu. Bu bir ilk olacak

Atalay "Sendikalarda asgari ücretli işçi yok. Allah nasip ederse yeni asgari ücret komisyonu kuracağız. Belki Türkiye'de şimdiye kadar hiç kurmadığımız şekilde komisyon kuracağız. 2 kadın, 2 erkek olacak komisyonda. Yani ne olması gerekiyorsa orada oturanlar karar verecekler. Sendikacılar da onlara uyacaklar." diye konuştu.