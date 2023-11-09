Asgari ücrette pazarlıkların başlayacağı rakam belli oldu. Bu bir ilk olacak

İşçi, işveren ve hükümetten oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında Ocak zammı için 4 toplantı yapacak. Pazarlıkların başlayacağı rakam ortaya çıktı.
Sabah'ın haberine göre, Temmuz döneminde asgari ücret net 11.402 TL'ye brüt ise 13.414 TL'ye yükseldi. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ara zammı yüzde 34 olarak belirledi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu yetkilileri 2024'te alınacak yeni ücretin tespiti için hazırlıklara başladı. Asgari ücret her yıl aralık ayında işçi, işveren ve hükümetin 5'er kişilik temsilcilerinin yaklaşık 1 aylık çalışması sonucu uzlaşma yoluyla belirleniyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın üyelerinden birinin başkanlık ettiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu genellikle 3 iştişare, 1 karar olmak üzere 4 toplantı sonunda yeni asgari ücreti belirliyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı TÜİK'in enflasyon verilerine ek olarak işçi, işveren dahil tüm kamuoyunda anket ve saha çalışmalarını gerçekleştirerek en uygun asgari ücret düzeyinin tespiti için çalışmalar gerçekleştiriyor.
Çalışmalar yeni asgari ücretin enflasyona etkisi, devlet desteği gibi etkileri nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı ile koordineli bir şekilde sürüyor.
2024 yıl başında uygulanacak maaş zammı düzenlemeleri için geri sayım başladı. Asgari ücret, emekli ve memur zammı düzenlemeleri hakkında konuşan Erdoğan kimsenin enflasyona ezdirilmeyeceğinin altını çizdi.
Koordineli sıkı para politikası ve maliye politikalarıyla büyümeden taviz vermeden enflasyonun üstesinde gelecek bir yol haritası izleyen ekonomi yönetiminin temel amacı asgari ücret, emekli ve memur zamlarıyla artan alım gücünün korunması olacak.
Ekonomi yönetiminde politikalara yön veren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Temmuz ayından beri maaş zamlarının reel alım gücünü artırması için çalışmalarını gerçekleştiriyor. Şimşek, öncelikli hedefini artacak maaşların alım gücünü kalıcı olarak olumlu etkilemesi için enflasyonun belini kırmak olarak belirledi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası koordineli çalışarak enflasyonu tek haneye çekmeyi hedefliyor. Bakan Şimşek ücret artışlarının alım gücüne doğrudan yansıması için öncelikle enflasyonun baskılanması gerektiği bilinciyle adımlar atıyor. Çünkü enflasyonun yüksek kaldığı bir ortamda ücret artışlarının alım gücüne etkisi sınırlı kalıyor.
Para ve maliye politikaları da atılan adımların etkisiyle aylık enflasyonda düşüş eğilimi başladı. Temmuz'da vergi düzenlemelerinin kısa süreli etkisiyle yükselen enflasyon kademe kademe düşmeye devam ediyor.
Temmuz ve Ağustos aylarında yüzde 9'un üzerinde seyreden aylık enflasyon Eylül'de yüzde 4,75 Kasım'da yüzde 3,43 oldu. Koordineli para ve maliye politikalarının etkisiyle dezenflasyon süreci 2024 yılının ilk çeyreğinden sonra belirgin bir şekilde hissedilecek.
Yasa gereği en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
Son birkaç yıldır Başkan Erdoğan'ın 'Çalışanlar enflasyona ezdirilmeyecek' talimatıyla Temmuz döneminde asgari ücrete ara zam da yapılıyor.
Asgari ücret, Temmuz zammı ile yüzde 34 artarak net 11.402 liraya brüt ise 13.414 lira seviyesine yükseldi. Ocak ayında da asgari ücret yüzde 54'ün üzerinde artışla net 5.500 liradan 8.500 liraya çıkarılmıştı. Böylece 2023 yılındaki kümülatif (toplam) artış oranı yüzde 107'yi aştı.
Asgari ücretin optimal seviyede tespiti için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı koordineli çalışıyor. Öte yandan işçi tarafını temsilen TÜRK-İş Asgari Ücret Komisyonu'nda yetkililendirilecek üyeler için yeni bir oluşuma gideceğinini açıkladı.
Buna göre, toplantıda işçileri temsil eden komisyon üyelerinin 2 kadın-2 erkek olmak üzere çoğunluğunun asgari ücretlilerden oluşması planlanıyor.
TÜRK-İş 20 Kasım'da fiilen asgari ücret çalışmalarını hızlandırarak komisyon üyelerini belirleyecek. İşçi tarafını temsilen komisyonun 20 Kasım'dan sonra kurulacağını ifade eden TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay, "Bu masada asgari ücretli otursun, biz oturmayalım" dedi.
Atalay "Sendikalarda asgari ücretli işçi yok. Allah nasip ederse yeni asgari ücret komisyonu kuracağız. Belki Türkiye'de şimdiye kadar hiç kurmadığımız şekilde komisyon kuracağız. 2 kadın, 2 erkek olacak komisyonda. Yani ne olması gerekiyorsa orada oturanlar karar verecekler. Sendikacılar da onlara uyacaklar." diye konuştu.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu üyeleri Aralık ayı girmeden belirlenecek. Ay başında toplantı takvimi netleşecek. Komisyonun her yıl olduğu gibi 3 istişare 1 karar olmak üzere 4 toplantı yaparak yeni asgari ücreti tespit etmesi bekleniyor. 15 kişilik heyette karar oy çokluğu ile alınıyor. 5 kişilik hükümet tarafı burada hakem rolünü üstleniyor.
İstişare toplantılarının ardından Bakan Vedat Bilgin, Bakan Mehmet Şimşek ile görüşme gerçekleştirecek. 2 Bakanın koordineli çalışmasıyla yeni rakamın enflasyona etkisi ve 'Devlet desteği ne kadar' olacak sorusu masaya yatırılacak.
Emekli ve memur Ocak zammı öncesi ilk düzenleme asgari ücret zammı olacak. Asgari ücret Ocak 2024 zammı için 6 aylık enflasyon verileri önemli bir belirteç olarak masada yer alacak. Bir diğer veri de burada memur zammı olacak.
Enflasyon rakamları emekli ve memur zammının yanında asgari ücret de belirlenirken önemli bir kıstas olarak masaya gelecek. Enflasyon rakamlarının yanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işçi sendikaları ve işverenlerle ilgili gerekli anket çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bu iki veri asgari ücret belirlenirken müzakere masasında yer alacak.
Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 2023 yılının 2. yarısını ifade eden 4 aylık enflasyon oranı yüzde 29,41 olarak hesaplandı. Kasım rakamlarının Aralık başında açıklanması sonrası 6 aylık enflasyon oranı büyük oranda belli olacak.
Bu beklenen 6 aylık enflasyon oranı yeni asgari ücret zammının tespiti için önemli bir kıstas olarak masada olacak. Merkez Bankası'nın tahminine göre 6 aylık enflasyon oranının yüzde 37,76 olması bekleniyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasına gelecek ilk rakam 6 aylık enflasyon tahmini ile hesaplanan asgari ücret olacak. Yüzde 37,76'lık 6 aylık enflasyon tahminine net asgari ücrette 15.707,39 TL rakamında pazarlıklar başlayacak.
Başkan Erdoğan hükümete 'Kimse enflasyona ezdirilmeyecek' talimatını verdi. Yıllara göre asgari ücret rakamları incelendiğinde son döneminde enflasyonun üzerinde rakamlar dikkat çekiyor.
Bir diğer referans rakamlardan olan memur zammının da Merkez Bankası'nın beklentisine göre yüzde 49,46 olacağı hesaplandı. Burada memurlar 6 aylık enflasyon farkına ilaveten yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı alacak.
Tüm bu veriler ışığında yeni asgari ücret yüzde 40, 45 ve 50 formülü üzerinde şekillenecek. Hesaplanan rakamlara göre net asgari ücret tablosu belli oldu.