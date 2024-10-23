Asgari ücrette rakam netleşiyor! Kimse bunu beklemiyordu (23 Ekim 2024)

Hayat pahalılığı her geçen gün vatandaşı derinden etkiliyor. Öyle ki 17 bin 2 TL asgari ücret ile geçinmek, imkansız bir duruma geldi. Asgari ücrete ocak ayında yapılan zam dışında Temmuz ayında bir artış yapılmamıştı. 2025 yılı ocak ayında yapılacak maaş zammına şimdiden gözler çevrildi. Pek çok uzman isim OVP’ye göre maaş tahminlerini açıklıyor. Hürriyet yazarı Noyan Doğan, asgari ücret tahminini köşe yazısında paylaştı. Doğan, “2025’te asgari ücretin yüzde 45 civarında artacağı yönündedir. Bu da net asgari ücretin 24.650 liralara çıkması anlamına geliyor” dedi.

TEMMUZ AYINDA ZAM YAPILMAMIŞTI

2024 yılı başlarken asgari ücrete yüzde 49 oranlık bir zam yapılmış ve asgari ücret net 17.002 TL olarak açıklanmıştı. Ancak yapılan zammın ardından enflasyon ile maaş artışı 10 ayda eridi. Hayat pahalılığını derinden hisseden vatandaşlara temmuz ayında herhangi bir zam yapılmadı.

ASGARİ ÜCRETİ GEÇTİ

Açlık sınırı 18 bin 969 TL’ye gelerek asgari ücreti geçti. Son olarak; 2025 yılı ocak ayında yapılacak maaş zammı merak edilmeye başlandı. Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan, asgari ücretteki tahminini açıkladı.

OVP TAHMİNLERİ YÜKSELTTİ

Orta Vadeli Program (OVP)'da TÜFE beklentileri yükseldi. 2024 yılı için yüzde 33 olan enflasyon yüzde 41,5 yükselirken 2025 yılı için yüzde 15,2 olan TÜFE beklentisi yüzde 17,5'e getirildi.

“24 BİN 650 TL’YE ÇIKMASI ANLAMINA GELİYOR”

‘2025’te asgari ücret ne kadar olacak’ köşe yazısında Doğan, “Yıl sonu enflasyonunun yüzde 41-45 arasında olacağı tahmin ediliyor ki, yüzde 45’e neredeyse kesin gözüküyor. Bu da net asgari ücretin 24.650 liralara çıkması anlamına geliyor” tahmininde bulundu. Refah payına ilişkin Doğan, “Bunun üzerine refah payı gelir mi; onu da yılın sonunda göreceğiz.” ifadelerini kullandı.