Kasım ayının son günlerine girilirken, milyonlarca çalışanın gözü kulağı yeniden asgari ücret zammında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Asgari Ücret Tespit Komisyonu için aralık başına işaret etmişti. Ankara kulislerinde asgari ücret için rakamlar konuşulurken, hesaplanan yeni ücretler de netleşiyor.

22 bin 104 TL olarak uygulanan asgari ücretin, 2026 yılı için hangi seviyeye çekileceği merak konusu. Bakan Işıkhan, “Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum” demişti.

Zam oranlarıyla ilgili kulislerde en çok konuşulan senaryo, hükümetin geçen yıl uyguladığı stratejiye benzer bir yol izleyeceği yönünde. Geçtiğimiz yıl, enflasyon verisi yerine, bir sonraki yılın hedeflenen enflasyonunu baz almıştı. 2024 yılında enflasyon yüzde 44 seviyesinde gerçekleşmesine rağmen, asgari ücrete yapılan zam yüzde 30'da kalmıştı.

Sabah gazetesinin aktardığı bilgilere göre, hükümetin 2026 için belirlenecek asgari ücret rakamına yüzde 5 ila 10 arasında bir "refah payı" eklemesi gündemde. Bu ihtimal dahilinde öne çıkan zam oranları yüzde 20 ile yüzde 25 bandında...

Kulislerde dolaşan bu oranlar üzerinden yapılan hesaplamalar şöyle:

Yüzde 20 Zam Yapılırsa:

Net: 26.584 TL

Brüt: 31.206 TL

Yüzde 25 Zam Yapılırsa:

Net: 27.630 TL

Brüt: 32.506 TL