Asgari ücrette kimse rakam açıklamıyor... İşçinin hakkını istemeye niye korkuyorsunuz?

Asgari ücrette 3. toplantı sona erdi. Bakan Işıkhan başkanlığında yapılan toplantıda masaya rakam yine gelmedi. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Konuştuk, görüşmeleri değerlendireceğiz. Asgari ücret düşük olursa 1 yıl çalışırız. Geçinemeyiz. Tarih belli değil. Önümüzdeki hafta sonuç gelir. Rakamı hükümete ve işverene sorun" dedi.

AĞAR, RAKAM İÇİN ÜÇÜNCÜ TOPLANTIYI İŞARET ETMİŞTİ

10 Aralık tarihinde başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda rakam konuşulmamıştı. 16 Aralık tarihindeki toplantıdan da sonuç çıkmamıştı. TÜRK-İŞ Başkanı Ramazan Ağar, ikinci toplantı sonrası üçüncü toplantıyı işaret etmişti. Ağar, "Sürecin uzayacağını zannetmiyorum. Üçüncü toplantıda sonucun çıkacağını düşünüyorum. Sürekli gündemde TÜRK-İŞ neden rakam söylemiyor deniyor. Biz rakam dersek, onun altında kalırız. Biz para veren değil; alan tarafız." demişti.

AĞAR: KONUŞTUK, GÖRÜŞMELERİ DEĞERLENDİRECEĞİZ

Ancak Ağar'ın işaret ettiği üçüncü toplantıdan da rakam çıkmadı. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, üçüncü toplantı sonrasında yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Ağar, "Konuştuk, görüşmeleri değerlendireceğiz. Asgari ücret düşük olursa 1 yıl çalışırız. Geçinemeyiz. Tarih belli değil. Önümüzdeki hafta sonuç gelir. Rakamı hükümete ve işverene sorun" dedi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'de milyonlarca insanı ilgilendiren asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü kez Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda saat 11.30’da toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya işveren kesimi adına TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi kesimi adına ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar katıldı.Toplantıda taraflar masaya tekliflerini yine sunmadı. Milyonlarca çalışanın beklediği yeni asgari ücretin önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.

"BUGÜN KENDİ ARAMIZDA DEĞERLENDİRME YAPACAĞIZ"

Toplantıdan önce Türk-İş heyeti, konfederasyona bağlı sendika başkanlarıyla ayrı bir toplantı için bir araya geldi. Türk - İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Bütün genel başkanlarımızın görüşlerini alacağız. Daha sonra 11.30’da gidip, asgari ücreti bakanlıkta görüşeceğiz, tartışacağız. Bugün kendi aramızda değerlendirme yapacağız” dedi.

ÇERKEZOĞLU: MEMLEKET MESELESİDİR

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmeleri sırasında asgari ücretle ilgili "Bir kez daha Çalışma Bakanlığı önünde altını kalın çizgilerle çizerek söylüyoruz, geçinemiyoruz. Asgari ücret meselesi sadece ekonomik bir mesele değil, memleket meselesidir" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan ise önümüzdeki hafta dördüncü toplantıda rakamın belirleneceğini söylemişti. Şimşek ise geçtiğimiz günlerde "Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak" demişti.