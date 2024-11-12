Ashlee Simpson kardeşinin evliliği hakkında sessizliğini bozdu

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Ashlee Simpson kardeşinin evliliği hakkında sessizliğini bozdu

Ashlee Simpson, Jessica Simpson’ın Eric Johnson ile boşanma dedikodularına yönelik sorulara cevapsız kalmadı.

Ashlee Simpson, kardeşi Jessica Simpson’ın Eric Johnson ile evliliği hakkında çıkan boşanma söylentilerine ilişkin soruları yanıtsız bırakmadı. Ashlee, eşi Evan Ross ile birlikte Beverly Hills'teki Mr. Chow restoranına giderken, TMZ muhabirlerinin Jessica ve Eric Johnson’ın boşanacağına dair spekülasyonları gündeme getirmesi üzerine açıklama yaptı.

Bir muhabir, Ashlee’ye “Biliyor musunuz? Gerçekten böyle bir şey mi var?” diye sordu. Ashlee ise kısa ve net bir şekilde, “Hayır” yanıtını verdi. Bu açıklama, söylentilerin doğru olup olmadığına dair kesin bir cevap vermezken, Ashlee'nin sadece kardeşiyle ilgili dedikodular hakkında bilgisi olmadığını ima etmiş olabiliceği söyleniyor.

Jessica Simpson, bu yorumdan kısa bir süre önce Instagram’da evlilikle ilgili belirsiz bir mesaj paylaşmıştı. Ancak Ashlee’nin net tavrı, spekülasyonların ardından sessiz kalmaya karar veren Simpson ailesinin özel hayatına dair soru işaretlerini artırdı.

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