Ashley Graham transparan elbisesiyle fırtınalar estirdi. Dünyanın en seksi kadını seçilmişti

Maxim tarafından dünyanın en seksi kadını seçilen Ashley Graham, geçtiğimiz akşam Cannes Film Festivali’ne katıldı. Ünlü ismin tercih ettiği transparan kıyafeti ise sosyal medyada gündem oldu.

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Ashley Graham transparan elbisesiyle fırtınalar estirdi. Dünyanın en seksi kadını seçilmişti 1

Büyük beden modeli olarak tanınan Ashley Graham, geçtiğimiz senelerde ikizlerini kucağına almıştı. Üç çocuk annesi olan Amerikalı model, Cannes Film Festivali’nde tercih ettiği transparan kombiniyle magazin gündeminde adından söz ettirdi.

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Ashley Graham transparan elbisesiyle fırtınalar estirdi. Dünyanın en seksi kadını seçilmişti 2

35 yaşında olan Ashley Graham, Maxim'in kapağına verdiği çıplak poz ile tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Son olarak transparan kombiniyle pozlarını yayınlayan ünlü isme sevenlerinden binlerce yorum ve beğeni geldi.

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Ashley Graham transparan elbisesiyle fırtınalar estirdi. Dünyanın en seksi kadını seçilmişti 3

Instagram hesabında 20.6 milyon takipçisi olan Ashley Graham'ın son pozuna sevenlerinden: 520 bin beğeni ve 5 binin üzerinde yorum geldi. Sevilen isim pozlarını, "je suis arrivé" (Ben geldim) notuyla yayınladı.

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Ashley Graham transparan elbisesiyle fırtınalar estirdi. Dünyanın en seksi kadını seçilmişti 4

Son pozlarında zayıfladığı görülen Ashley Graham'a bazı sosyal medya kullanıcıları: "Zayıflamışsın artık büyük beden kategorisinde değilsin", "Seni artık büyük beden modeli olarak göremeyiz" gibi tepki gösterdi.

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Ashley Graham transparan elbisesiyle fırtınalar estirdi. Dünyanın en seksi kadını seçilmişti 5
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Ashley Graham transparan elbisesiyle fırtınalar estirdi. Dünyanın en seksi kadını seçilmişti 6
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Ashley Graham transparan elbisesiyle fırtınalar estirdi. Dünyanın en seksi kadını seçilmişti 7
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Ashley Graham transparan elbisesiyle fırtınalar estirdi. Dünyanın en seksi kadını seçilmişti 8
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Ashley Graham transparan elbisesiyle fırtınalar estirdi. Dünyanın en seksi kadını seçilmişti 9
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Ashley Graham transparan elbisesiyle fırtınalar estirdi. Dünyanın en seksi kadını seçilmişti 10
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Ashley Graham transparan elbisesiyle fırtınalar estirdi. Dünyanın en seksi kadını seçilmişti 11
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Ashley Graham transparan elbisesiyle fırtınalar estirdi. Dünyanın en seksi kadını seçilmişti 12
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Ashley Graham transparan elbisesiyle fırtınalar estirdi. Dünyanın en seksi kadını seçilmişti 13
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Ashley Graham transparan elbisesiyle fırtınalar estirdi. Dünyanın en seksi kadını seçilmişti 14
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