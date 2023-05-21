Ashley Graham transparan elbisesiyle fırtınalar estirdi. Dünyanın en seksi kadını seçilmişti

Maxim tarafından dünyanın en seksi kadını seçilen Ashley Graham, geçtiğimiz akşam Cannes Film Festivali’ne katıldı. Ünlü ismin tercih ettiği transparan kıyafeti ise sosyal medyada gündem oldu.