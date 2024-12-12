Ashoka Türkiye'nin 3 yıl aradan sonra yeni Fellow’u Nevzat Taşçı oldu

Demokratik toplumların sürdürülebilirliğinde önemli bir rol oynayan gençler, artık sosyal kuruluşlar tarafından da destekleniyor. Öyle ki araştırma şirketi Konda tarafından konuya dair yapılan ankete göre Türkiye’deki gençlerin yalnızca %8’inin bir siyasi parti ya da gençlik kollarında görev aldığı kaydediliyor.

Toplumsal sorunlara kalıcı çözümler sunan dünyanın önde gelen sosyal girişimcilerini desteklemeye devam eden Ashoka Türkiye ise gençlerin siyasete katılımını artırmak amacıyla Arayüz Kampanyası’na imza atan Nevzat Taşçı’yı üç yıl aradan sonra yeni Fellow’u olarak seçtiğini geçtiğimiz günlerde düzenlediği etkinlikte duyurdu.

Nevzat Taşçı bu sayede, eğitimden medyaya, tarımdan ekonomiye kadar farklı alanlarda çalışan Türkiye’de 30’a yakın, dünya çapında ise 4 bini aşkın sosyal girişimcinin yer aldığı küresel bir topluluğun parçası oldu.

Sunuculuğunu Ashoka Fellowları Prof. Dr. Itır Erhart ve Serra Titiz’in üstlendiği programda soruları yanıtlayan Nevzat Taşçı, “Ashoka bana, dünyada binlerce insanın farklı konulardaki sorunlara dertlenerek çözüm üretme çabasını ortak bir zeminde birleştirdiğini gösterdi. Bu ağ, sadece bir destek sistemi değil, aynı zamanda kolektif bir değişim hareketi. Bu sayede artık kendimi yalnız hissetmiyorum. Aksine, birlikte hareket etmenin gücünü daha derinden hissediyorum. Ashoka Fellow’u olarak, gençlerin siyasete katılımı ve temsili konusunda daha büyük bir etki yaratmak için daha fazla ilham ve destek bulduğuma inanıyorum” dedi.

“HERKESİN ‘DEĞİŞİM ÖNCÜSÜ’ OLABİLDİĞİ BİR DÜNYA HEDEFLİYORUZ”

Etkinlikteki konuşmasında gençlerin değişim yaratma potansiyelini ortaya çıkarmanın önemine vurgu yapan Ashoka Türkiye Ülke Direktörü Ezgi Özkök Sefer, “Amacımız, Türkiye’den her yıl daha fazla sistem dönüşümü odaklı sosyal girişimciyi Fellow olarak seçmek ve onları Ashoka’nın değişim topluluğuna katarak desteklemek. Bizim işimiz yalnızca onları desteklemekle de sınırlı değil. Aynı zamanda, değerli Fellowlarımızla birlikte çalışarak herkesin ‘Değişim Öncüsü’ olabildiği bir dünya yaratmayı hedefliyoruz. Bu süreçte, gençlerin yetişme yıllarında büyük etkisi olan medya, yayınevleri, kamu kurumları ve eğitim fakülteleri gibi paydaşlarla işbirliği yaparak onların ‘Değişim Öncüsü’ olma potansiyellerini fark etmelerini ve bu rolü benimsemelerini sağlamayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“4 BINDEN FAZLA FELLOW ARASINDA YER ALMAK BÜYÜK SORUMLULUK”

Kampanya için yola çıkarken seçilmiş genç siyasetçilerin sayısının az olduğuna tanıklık ettiğini belirleyen Nevzat Taşçı, “Çocukluk yıllarımda, Kayseri’de babamın tamirci dükkanında farklı siyasi görüşlerden kişilerin ortak bir zeminde buluşabileceğini gördüm. Ancak gençlik yıllarımda, sivil toplum çalışmaları yaparken, ülkemizde seçilmiş genç siyasetçilerin sayısının ne kadar az olduğunu fark ettim. Bu durumun, ekonomik ve sosyal sermaye eksikliğinden kaynaklandığını tespit ettik ve Arayüz Kampanyası’nı bu engelleri aşmak için kurduk. Bugün, Ashoka’nın küresel sosyal girişimci ağına katılmanın mutluluğunu yaşıyorum. Eğitimden tarıma, ekonomiden medyaya kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren 30’a yakın Türk ve 4 binden fazla uluslararası Ashoka Fellow’u arasında yer almak, bizim için büyük bir sorumluluk. Ashoka Türkiye’nin sağladığı finansal ve topluluk destekleriyle, gençlerin siyasette daha görünür ve etkili olmasını sağlayacak projelerimizi daha geniş kitlelere ulaştıracağız” şeklinde konuştu.

”YÜRÜTTÜĞÜMÜZ ÇALIŞMALAR EVRENSEL OLARAK KARŞILIK BULUYOR”

Arayüz Kampanya Kurucusu Nevzat Taşçı sözlerini şöyle tamamladı: “Gençlerin siyasal katılımını artırmak için çıktığımız bu yolda, Arayüz Kampanyası sayesinde yalnızca bireyleri desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda gençlerin sistemsel engellerle mücadele etmelerini sağlayacak araçlar ve stratejiler sunuyoruz. Ülkemizdeki gençlerin siyasete erişiminin kolaylaşması, sadece demokrasinin güçlenmesine değil, toplumsal barışın ve adaletin sağlanmasına da katkıda bulunacak. Bu süreçte Ashoka Fellow’u olarak tanınmak, yürüttüğümüz çalışmaların evrensel bir karşılık bulduğunun önemli bir göstergesi. Ashoka’nın sağladığı bu destekle daha geniş bir kitleye ulaşmayı ve gençlerin siyasette aktif bir şekilde yer almasını mümkün kılacak yeni projelere imza atmayı hedefliyoruz. Türkiye’de ve dünyada gençlerin sesinin daha gür çıkması için çalışmaya devam edeceğiz.”