Sosyal medyada yayılan dezenformasyonun etkisiyle zayıflayan toplum bağışıklığı, uzmanları kızamık, çocuk felci gibi aşıyla önlenebilir hastalıkların küresel çapta büyük salgınlara yol açabileceği konusunda sert uyarılarda bulunmaya sevk etti.

HAYATİ KALKAN ÇATLADI: KÜRESEL AŞILAMA PROGRAMLARI KRİTİK TEHLİKEDE!

Aşı karşıtlığındaki endişe verici yükseliş, bilim dünyasını alarma geçirdi. Dünyanın önde gelen sağlık otoriteleri ve bilim insanları, aşıyla önlenebilir hastalıkların geri dönüşü riskine işaret etti ve bunun küresel çapta yeni bir halk sağlığı krizi başlatabileceğini ifade etti.

Küresel sağlık için kritik bir tehdit hâline gelen aşı karşıtlığı ve aşı tereddüdü, dünya genelinde endişe verici boyutlara ulaştı. Onlarca yıllık bilimsel başarılarla elde edilen toplum bağışıklığı, özellikle sosyal medyada örgütlenen ve komplo teorilerini yayan grupların etkisiyle erozyona uğradı. Bilimsel araştırmalar, bu durumun aşıyla önlenebilir hastalıklarda küresel bir artışa yol açtığını ve gelecekteki salgınların zeminini hazırladığını ortaya koydu.

DSÖ UYARISI TEKRARLADI: TEHDİT BÜYÜYOR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), aşı tereddüdünü 2019'da küresel sağlık için en büyük 10 tehditten biri olarak tanımlamıştı. COVID-19 salgını sırasında ve sonrasında aşılamaya karşı gelişen güvensizlik, bu tehdidin boyutunu daha da büyüttü. Özellikle kızamık, çocuk felci ve boğmaca gibi hastalıkların aşı kapsama oranlarındaki düşüşler nedeniyle yeniden canlandığı bilimsel verilerle gözler önüne serildi.

YABANCI UZMANLARDAN SERT ÇIKIŞ: KİŞİSEL KARAR DEĞİL, TOPLUMSAL SORUMLULUK

Uluslararası alanda tanınan uzman isimler, mevcut durumu değerlendirdi ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Teksas Çocuk Hastanesi Aşı Geliştirme Merkezi Eş Direktörü ve tanınmış virolog Dr. Peter Hotez, aşı karşıtı dezenformasyonun küresel bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu sıkça dile getirdi. Dr. Hotez, yaptığı çeşitli açıklamalarda, anti-aşı hareketinin giderek daha sofistike hale geldiğini ve bunun yalnızca bir halk sağlığı meselesi değil, aynı zamanda ulusal ve uluslararası güvenlik sorunu olduğunu ifade etti.

Diğer bir önemli isim olan Oxford Üniversitesi Aşı Grubu Direktörü Prof. Dr. Andrew Pollard ise, aşı olmama kararının bireysel bir tercih olarak görülmesinin yanlışlığını vurguladı. Prof. Pollard, toplum bağışıklığının korunması için yüksek aşılama oranlarının şart olduğunu, aşının reddedilmesinin ise en çok aşı olamayan hassas grupları tehlikeye attığını, bu durumun etik ve toplumsal sorumluluk açısından kabul edilemez olduğunu belirtti.

BİLİMSEL VERİLERLE GERİ DÖNÜŞ KANITLANDI

Lancet, The BMJ gibi saygın bilimsel dergilerde yayımlanan araştırmalar, aşı kapsama oranlarındaki düşüşlerin sonuçlarını net biçimde gösterdi. 2016-2018 yılları arasında Avrupa genelinde kızamık vakalarında on binlerce artış yaşandığı, bu artışın büyük ölçüde aşı tereddüdüne dayandığı rapor edildi. Uzmanlar, küresel aşı kapsama oranlarının DSÖ'nün koyduğu %95 hedefinin altına inmesinin, hastalıkların topluluk içinde hızla yayılmasına neden olabileceği konusunda fikir birliğine vardı.

Aşı karşıtlarının, aşıların otizm gibi hastalıklara yol açtığı yönündeki iddiaları ise bilim dünyası tarafından defalarca yalanlandı. Johns Hopkins Bloomberg Halk Sağlığı Okulu'ndan araştırmacılar, yayımladıkları kapsamlı bilimsel incelemelerde, aşı içeriğindeki maddelerin (örneğin timerosal) zararlı olduğu ya da otizme sebep olduğu yönündeki iddiaların tamamen temelsiz olduğunu ve bu sahte iddiaların yalnızca halk sağlığına zarar verdiğini ortaya koydu.

Aşı karşıtlığının yükselişi, yalnızca kişisel bir endişe olmaktan çıkıp, aşıyla önlenebilir hastalıkların toplumsal sağlığı ve küresel güvenliği tehdit eden ciddi bir kriz potansiyelini beraberinde getirdi.

Bilim insanları, hükümetleri ve uluslararası kuruluşları dezenformasyonla mücadele etmeye ve aşılama programlarını güçlendirmeye çağırdı.