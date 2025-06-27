Aşı krizinde çocuklar tehlikede! Uzmanlar uyardı

Küresel aşılama oranlarındaki gerileme, milyonlarca çocuğu ölümcül hastalıklara karşı savunmasız bırakıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve UNICEF’in son verileri, Covid-19 pandemisinin ardından aşıya duyulan güvenin sarsıldığını ve aşılama programlarının ciddi şekilde aksadığını ortaya koydu.

Kızamık, tüberküloz ve çocuk felci gibi önlenebilir hastalıkların yeniden yükselişe geçtiği uyarısında bulunan uzmanlar, acil ve koordineli bir küresel çaba çağrısı yapıyor.

KÜRESEL VERİLER ENDİŞE VERİCİ

UNICEF’in raporuna göre, dünya genelinde 14,5 milyon çocuk hiçbir aşı dozu almadı; bu rakam, 2022’ye kıyasla 600 bin artış gösterdi. Difteri, tetanos ve boğmaca (DTP) aşısının üç dozunu alan çocuk sayısı ise 108 milyonda sabit kaldı, ancak bu oran salgınları önlemek için gereken %90’lık eşiğin oldukça altında.

KIZAMIK AŞISINDA DA DURUM VAHİM:

2023’te 35 milyon çocuk ya hiç aşılanmadı ya da yalnızca kısmi koruma sağlayan tek doz aldı. Son beş yılda 103 ülkede kızamık salgınları rapor edildi. Bu durum, düşük aşılama oranlarının doğrudan sonucu olarak görüldü.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Aşılar, tarihin en büyük buluşlarından biridir ve milyonlarca hayat kurtarmıştır. Ancak bu ilerleme, pandemi sonrası dönemde tehdit altında. Aşılama programlarını eski seviyesine döndürmek için küresel iş birliği şart” dedi.

Ghebreyesus, özellikle düşük gelirli ülkelerde sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

UZMANLAR NE DİYOR?

Londra Tropikal Hijyen ve Tıp Okulu’nda aşı güvenliği üzerine çalışan Prof. Heidi Larson, aşı tereddüdünün pandemiyle birlikte küresel bir kriz haline geldiğini söyleyerek, “Covid-19 aşılarına yönelik aceleci uygulamalar ve yanlış bilgi kampanyaları, genel aşı güvenine zarar verdi. İnsanlar, bilimsel gerçeklerden çok sosyal medyada dolaşan hikayelere inanıyor” dedi.

The Vaccine Confidence Project’in verileri, 55 ülkeden 52’sinde aşıların çocuklar için önemine dair algının pandemi sırasında %44’e varan oranlarda düştüğünü gösterdi.

AŞI KARŞITLIĞININ KÖKENİ

Hollanda’daki Radboud Üniversitesi Tıp Merkezi’nden Dr. Daphne Bussink-Voorend, aşı tereddüdüyle mücadelede yargılayıcı olmayan bir yaklaşımın önemine dikkat çekti:

“İnsanların endişelerini dinlemek ve bilimsel gerçekleri net bir şekilde paylaşmak gerekiyor. Aşıların otizmle bağlantılı olduğuna dair iddialar, 500’den fazla çalışma ile çürütülmüştür.”

ÇÖZÜM İÇİN NE YAPILMALI?

UNICEF Genel Direktörü Catherine Russell, aşı açığını kapatmak için küresel bir çaba gerektiğini vurguladı:

“Rutin aşılamayı sağlık sistemlerinin temel bir parçası haline getirmeli ve eşit erişimi sağlamalıyız.”

Russell, özellikle çatışmalardan etkilenen ve sağlık hizmetlerine erişimi sınırlı olan 31 ülkedeki 14,5 milyon “sıfır doz” çocuğa ulaşmanın kritik olduğunu belirtti.

Aşı İttifakı Gavi’nin CEO’su Dr. Seth Berkley ise teknolojik yatırımların ve sürdürülebilir finansmanın önemine işaret etti:

“Pandemi, sağlık sistemlerindeki kırılganlıkları ortaya koydu. Aşı programlarını güçlendirmek için hükümetler, sivil toplum ve özel sektör bir araya gelmeli.”

GELECEK İÇİN UYARI

Son 50 yılda aşılar sayesinde 154 milyon hayat kurtarıldı, ancak bu ilerleme tehlikede. Kızamık gibi bulaşıcı hastalıkların yeniden yükselişe geçmesi, sadece çocukları değil, tüm toplumları tehdit etti.

Uzmanlar, aşı karşıtlığına karşı bilimsel bilgilendirme kampanyalarının artırılması, sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi ve küresel iş birliğinin hızlandırılması gerektiğini vurguladı. Aksi takdirde, önlenebilir hastalıklar milyonlarca çocuğun hayatını riske atabilir.