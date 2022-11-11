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Aşıdan sonra bnu yapmak çok faydalı

Bilim insanları, grip veya Covid-19 aşısı sonrası egzersiz yapmanın vücudun antikor üretimini artırabileceğini açıkladı.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 10:02
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Aşı olduktan sonra ne yapmalı?

Aşıdan sonra bnu yapmak çok faydalı
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Iowa Üniversitesinden bilim insanları, ara sıra egzersiz yaptıklarını belirten sağlıklı kişileri laboratuvara grip aşısı olmaları için davet etti. Brain, Behavior and Immunity dergisinde yayımlanan makalede yer alan araştırmada, Pfizer-Biontech Covid-19 veya grip aşısı yapılan 70 kişinin, aşı olduktan sonra belli süreyle egzersiz yapmaları halinde oluşturdukları bağışıklık yanıtı incelendi.

Aşılar uygulanmadan deneklerden kan alarak antikor seviyesini ölçen araştırmacılar, gelişigüzel şekilde aşı yapılan kişilerin bazılarından oturmalarını, bazılarından 90 dakika hafif-orta şiddette egzersiz yapmalarını istedi.Araştırmacılar, 90 dakikalık egzersizin bağışıklık hücrelerinin oluşumunu tetikleyen "interferon alfa" adlı maddenin kanda üretimini önemli miktarda artırdığını gösteren, basılmamış önceki çalışmalarına dayanarak 90 dakika egzersiz hedefi belirledi.

Aşı uygulandıktan hemen sonra 90 dakika egzersiz bisikleti süren veya hızlıca yürüyen denekler, egzersiz boyunca nabızlarını 120 ila 140 arasında tutmaya çalıştı. Grip aşısı olan bazı deneklerden de egzersizlerini 45 dakikayla sınırlı tutmalarını isteyen araştırmacılar, aşılardan 2 ile 4 hafta sonra deneklerden kan örneği alarak antikor seviyelerini ölçtü.

Aşılardan sonra beklendiği üzere tüm deneklerde antikor seviyeleri yükselirken, aşı yapıldıktan sonra 90 dakika egzersiz yapan kişilerde antikor seviyelerinin istatistiksel olarak kayda değer derecede daha yüksek olduğu belirlendi. Öte yandan 45 dakika egzersiz yapan kişilerde ulaşılan antikor seviyeleri ile egzersiz yapmayanlarda ölçülen antikor seviyeleri arasında bir farklılık kaydedilmedi.

Süresi fark etmeksizin egzersiz yapmanın, aşının yan etkileri üzerinde olumlu ya da olumsuz bir tesiri de görülmedi.

Deneyi, grip aşısı yapılmış 80 fare üzerinde tekrarlayan araştırmacılar, hayvanların kanlarındaki interferon alfa seviyelerinin egzersizle arttığını, eğer bu maddenin üretimi kimyasal olarak engellenirse ekstra antikor üretiminin çok az yükseldiğini tespit etti.

Araştırmacılar, bu sayede egzersizin kanda interferon alfa seviyesini yükselterek bağışıklığı güçlendirdiği sonucuna vardı.Söz konusu araştırmanın süre ve insan sayısı açısından kısıtlı ancak güvenilir olduğuna işaret eden bilim insanları, egzersizin Kovid-19 aşılarında uzun vadeli etkisi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

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