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Dünyaca ünlü aşı üreticileri de davalık oldu

Kovid-19 aşısı üreticisi Moderna, Pfizer ve Biontech'in kendilerine ait olan mRNA teknolojisini izinsiz kullanıp yasa dışı kopyaladıı için dava açtı

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 11:28
Son Güncelleme: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 11:43
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Aşı üreticileri de davalık oldu

Dünyaca ünlü aşı üreticileri de davalık oldu
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Moderna dava gerekçesi olarak “Moderna, Pfizer ve BioNTech'in Kovid-19 aşısı Comirnaty'nin 2010 ve 2016 yılları arasında Moderna'nın temel mRNA teknolojisini kapsayan patentlerini ihlal ettiğine inanıyor” dedi.

Aşı üreticisi Moderna, kendileri tarafından sözü geçen yıllarda geliştirilen temel mRNA teknolojisinin Pfizer ve BioNTech tarafından aşı yapmak için izinsiz kopyaladığını iddia etti.

Davalar, ABD’de Massachusetts Bölge Mahkemesi’nde ve Almanya'daki Düsseldorf Bölge Mahkemelerinde açıldı..

Moderna CEO'su Stéphane Bancel, "Bu davaları, öncülüğünü yaptığımız, ortaya çıkarmak için milyarlarca dolar yatırım yaptığımız ve Kovid-19 salgınından önceki on yılda patentini aldığımız yenilikçi mRNA teknolojisi platformunu korumak için açıyoruz. 2015 ve 2016 yıllarında koronavirüsler üzerindeki patentli çalışmalarımızla birlikte 2010 yılında oluşturmaya başladığımız bu temel platform, salgın vurduktan sonra rekor sürede güvenli ve son derece etkili bir Kovid-19 aşısı üretmemizi sağladı” şeklinde konuştu.

YASADIŞI KOPYALAMA YAPILDI İDDİASI

Şirketin hukuk Direktörü Shannon Thyme Klinger, "Pfizer ve BioNTech'in Moderna'nın icatlarını yasa dışı bir şekilde kopyaladığını ve bunları izinsiz kullanmaya devam ettiklerini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Basın açıklamasında “Pfizer ve BioNTech, Moderna'nın patentli teknolojilerinin mRNA aşılarının başarısı için kritik olan iki temel özelliğini kopyaladı. Kovid-19 ortaya çıktığında ne Pfizer ne de BioNTech, Moderna'nın bulaşıcı hastalıklar için mRNA aşıları geliştirme deneyimine sahip değildi” dedi.

DHA

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Satır
29.08.2022 13:38
Bence bu dünyada patent denen şeyi kaldırmak gerek,kapitalistlerin sömürge aleti.  
 
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