Doç. Dr. Havlucu: Vaka sayımız 17 milyona yaklaştı

MCBÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve post Covid polikliniği sorumlu hekimi Doç. Dr. Yavuz Havlucu, hastane bünyesinde 1,5 yıl önce hizmet vermeye başlayan poliklinikle ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki Covid-19 vaka sayısının 17 milyona yaklaştığını söyleyen Doç. Dr. Havlucu, post Covid polikliniğine başvuru yapan 10 bin hastada, uzun süreli etkilerin başında kronik yorgunluğun geldiğini söyledi. Havlucu, "Bize en sık yapılan başvuru nedenlerinin başında kronik yorgunluk gelmekte. Bunun yanında kas ağrıları, özellikle sırt ve göğüs ağrısı bize en sık başvuru nedenlerinden. Bu hastaların yaşam kalitelerini çok ciddi etkilemektedir. Onun yanında nefes darlığı, kronik öksürük gibi şikayetlerde görülmekte. Bunun çok daha uç noktaları da uzun süren semptomları olmaktadır" diye konuştu.

“AŞI YAPTIRANLARDA COVID-19 SONRASI ŞİKAYETLER DAHA HAFİF”



Covid-19'un uzun süren etkilerinin günlük egzersiz, düzenli uyku, sıvı alımı ve sağlıklı beslenme ile atlatılabileceğine dikkat çeken Doç. Havlucu, "Bu hastalar başvuru yaptığında ilk olarak Covid- 19'un tutacağı organlarla ilgili bazı testler istiyoruz. Kan tahlilleri, akciğer filmi, solunum testi gibi tetkikleri yapılıyor. Bundan sonra eğer organlarla ilgili tutulum varsa, bunlara yönelik tedavilere başlanıyor. Tedavi aşamasında ise bağışıklık sistemini güçlendirici yöntemlere başvuruyoruz. Covid-19 döneminde piyasada birçok ilaç önerildi. Covid-19 tedavi eden şikayetleri azaltan bir sürü vitamin gibi. Aslında bunların yetişkin grupta çok fazla bir yeri de yok. Peki, ne yapacaklar? Bunlara bizim klinik olarak eğer herhangi bir organ tutulumu görmemişsek ve bu kronik şikayetleri varsa hastaların önerdiğimiz temel maddeler var. Bunlardan biri mümkünse gün aşırı egzersiz yapmaları çünkü egzersiz hem akciğerleri çalıştırıyor hem de kronik yorgunluklarını atmış oluyorlar. Bağışıklık sistemini en iyi kuvvetlendiren şey düzenli yapılan egzersizlerdir. Bunun yanında düzenli uyku da bizim önerdiğimiz ikinci şey. Üçüncü şey ise yeterli sıvı alımı. En son önerdiğimiz nokta ise sağlıklı beslenme. Bu dört noktaya dikkat edildiğinde Covid-19 sonrası ortaya çıkan semptomlarla çok daha kolay baş edebiliyorlar çünkü Covid-19 sonrası semptomlar hastalık dönemindeki ağrılardan bağımsız olarak daha ağır geçiriliyor. Bize sıklıkla 2 yıl ağrıları devam eden hastalar geliyor" şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Havlucu, aşı çağrısında da bulundu ve "Aşı yapılan kişilerde Covid-19 sonrası şikayetler çok daha az ve hafif gözüküyor. Hastalığı geçirmiş olsalar dahi hafif etkileri oluyor" dedi.

DHA