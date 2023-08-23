Aside nasıl yapılır? Osmanlı mutfağından Aside yemeği tarifinin malzemeleri neler?

MasterChef All Star’da Osmanlı mutfağı yemeklerinden ‘Aside’ yapıldı. Temel malzemesi bamya ve tereyağı olan Aside tarifi en çok araştırılan yemek tariflerinden oldu. Peki, Aside nasıl yapılır? Osmanlı Mutfağından Aside yemeği tarifinin malzemeleri neler?

Aside nasıl yapılır? Osmanlı mutfağından Aside yemeği tarifinin malzemeleri neler?

MasterChef All Star’da Osmanlı mutfağından Aside yemeğinin yapılmasının ardından MasterChef izleyicisi Aside tarifini araştırıyor. Geleneksel Türk mutfağından önemli bir yeri olan Aside tarifini sizler için derledik. Peki, Aside nasıl yapılır? Osmanlı mutfağından Aside yemeği tarifinin malzemeleri neler?

Bamya ve kemik suyundan yapılan aside görüntüsüyle de iştah kabartan bir sebze yemeği. İşte Aside tarifi…

ASİDE TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 300 gram kuru bamya

- 4 su bardağı kemik suyu

- 3 çorba kaşığı un

- 3 çorba kaşığı tereyağı

- 4 çorba kaşığı zeytinyağı

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 3 yemek kaşığı un

- Karabiber, Pul Biber

aside-tarifi-masterchef-aside-nedir-nasil-16253384-3769-amp.jpg

ASİDE NASIL YAPILIR?

Aside tarifi için bamyaları kaynar suda haşlayın.

Et suyunu tencereye alın unu ekleyip karıştırın tuz ve karabiberini ekleyip karıştırmaya devam edin. Haşlanan bamyaları süzdürüp ipinden çıkarın.

Yemeğin tabanını oluşturacak unlu kısmı servis tabağına alın.

Tereyağını tavada eritin bamyaları ilave edin.

Tuz, karabiber, pul biber ve zeytinyağını ilave edip bamyaları birkaç kez tavada çevirin.

Sotelediğiniz bamyaları servis tabağına alın. Aside yemeğe hazır.

Öne Çıkanlar
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
Son Haberler
Safir dizisi fragmanı yayınlandı mı? Safir dizisi nerede çekiliyor? Keşfet
Safir dizisi fragmanı yayınlandı mı? Safir dizisi nerede çekiliyor?
TFF Milli Takım aday kadrosunu açıkladı Spor
TFF Milli Takım aday kadrosunu açıkladı
MSB açıkladı: Yunanistan sınırında 10'u FETÖ'cü 13 kişi yakalandı Güncel
MSB açıkladı: Yunanistan sınırında 10'u FETÖ'cü 13 kişi yakalandı
Hindistan BRICS'in genişlemesini destekliyor Dünya
Hindistan BRICS'in genişlemesini destekliyor
Avcılar'da otel odasında bir kişi silahla vurularak öldürüldü Güncel
Avcılar'da otel odasında bir kişi silahla vurularak öldürüldü
Alevler Sarıcaeli köyünü sardı. Rüzgarın etkisiyle yangın ilerliyor Güncel
Alevler Sarıcaeli köyünü sardı. Rüzgarın etkisiyle yangın ilerliyor
Kremalı tavuk nasıl yapılır? Kremalı tavuk tarifinin malzemeleri neler? Keşfet
Kremalı tavuk nasıl yapılır? Kremalı tavuk tarifinin malzemeleri neler?