MasterChef All Star’da Osmanlı mutfağından Aside yemeğinin yapılmasının ardından MasterChef izleyicisi Aside tarifini araştırıyor. Geleneksel Türk mutfağından önemli bir yeri olan Aside tarifini sizler için derledik. Peki, Aside nasıl yapılır? Osmanlı mutfağından Aside yemeği tarifinin malzemeleri neler?

Bamya ve kemik suyundan yapılan aside görüntüsüyle de iştah kabartan bir sebze yemeği. İşte Aside tarifi…

ASİDE TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 300 gram kuru bamya

- 4 su bardağı kemik suyu

- 3 çorba kaşığı un

- 3 çorba kaşığı tereyağı

- 4 çorba kaşığı zeytinyağı

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 3 yemek kaşığı un

- Karabiber, Pul Biber

ASİDE NASIL YAPILIR?

Aside tarifi için bamyaları kaynar suda haşlayın.

Et suyunu tencereye alın unu ekleyip karıştırın tuz ve karabiberini ekleyip karıştırmaya devam edin. Haşlanan bamyaları süzdürüp ipinden çıkarın.

Yemeğin tabanını oluşturacak unlu kısmı servis tabağına alın.

Tereyağını tavada eritin bamyaları ilave edin.

Tuz, karabiber, pul biber ve zeytinyağını ilave edip bamyaları birkaç kez tavada çevirin.

Sotelediğiniz bamyaları servis tabağına alın. Aside yemeğe hazır.