Aşığın gözü kör olur atasözünün anlamı nedir?

Aşığın gözü kör olur atasözü ne anlama gelir? İşte yanıtı…

Aşığın gözü kör olur atasözünün anlamı nedir?

Aşığın gözü kör olur atasözünün anlamı: Aşık olan biri, sevdiğinin kusurlarını görmez.

Aşık olmak insanlara bütün güzel duyguları en üst seviyede yaşatmaktadır. Bu sebeple insanlar aşık olduklarında dünyayı başka bir gözle görmektedir. Buna halk arasında pembe gözlük takmak da denmektedir. Bu sebeple aşık olunan kişi veya uğraş bütün eksik ve yanlışlarından muaf tutulmaktadır. Bu yoğun duygular sebebi ile insan karşısında her ne var ise onun hiç bir kusurunu görmez veya görmezden gelir.

En çok olumsuz durumlar veya uyumsuz kişiler için söylenen bu söz, eksiklerin görülmemesi sebebi daha sonradan istenmeyen durumların yaşanmasına ya da ilişkinin kötü sonlanmasına sebep olabilmektedir.

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