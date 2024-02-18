Aşık olduğu solisti öldüren katil zanlısının cezası belli oldu

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Çatal Sokak'ta 24 Ocak 2023 tarihinde gerçekleşen olayda, bir gece kulübünde şarkı söyleyen Nurcan İnan (41) evine gitmek üzere gece kulübünden ayrıldı. Arkadaşı olduğu iddia edilen İzzet Akdeniz (47), İnan'ın önünü kesti. Birkaç dakika sokakta konuşan ikili arasında tartışma çıktı. Nurcan İnan'ın kızı Yağmur (19) duyduğu seslerin ardından evden dışarı çıkıp annesinin yanına geldi. Bu sırada İzzet Akdeniz, belinden çıkarttığı tabanca ile Nurcan İnan'a ateş etti. Başından vurulan İnan kanlar içinde kaldı. "Nurcan, öldüreceğim seni" diyerek olay yerini terk eden Akdeniz'in otomobille kaçtığı belirtildi. Yaşanan o anlar kameralar tarafından kaydedilirken, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz kadın ise vefat etti.

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"Pi​​​​​​​şmanım"

Olayın ardından tutuklanan İzzet Akdeniz hakkında Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde​​​​​​​ 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteğiyle dava açıldı. Akdeniz, yargılama sürecinde yaptığı savunmada Nurcan İnan ile sevgili olduğunu ve beraber yaşadıklarını söyledi. Akdeniz, "O gün Nurcan bana akşam iş yemeği olduğunu söyleyip, 'Beni gece al' dedi. Gece çalıştığı mekana gittiğimde Nurcan ve kızı Yağmur bir erkekle birlikte alkol alıp eğleniyorlardı. Onları beklerken, yanıma gelen garson dışarı çıkmamı istedi. Ben de ayrıldım. Bir süre sonra iş yerinden çıkan Nurcan ve Yağmur, taksiyle eve gideceklerini söylediler. Öyle de yaptılar. Nurcan, çok alkol almıştı. Onun için çok endişelendim. Ben de otomobilimle kendilerini takip ettim. Evlerinin önünde tartışınca Nurcan ve Yağmur bana hakaretler yağdırdı. Tabancamı çıkarıp onları korkutmak için yere ateş ettim. Ardından Nurcan'a sarılarak onu sakinleştirmeye çalıştım. Nasıl oldu bilmiyorum bir anda patlayan silahımla onu istemeyerek vurmuştum. Yağmur, 'Annemi vurdun' diyerek bana bağırınca olayın farkına vardım. Ardından arabaya binerek uzaklaştım. 5 dakika sonra yeniden Nurcan'ın yanına döndüm ve ona 'Seni çok seviyorum ölme' diyerek yalvardım. Sonra da polise teslim oldum. Rahmetlinin ailesinden çok özür dilerim. Başsağlığı diliyorum. Pişmanım" diyerek kendini savundu.

"O anı hiç unutmadım, unutmayacağım"

Annesinin öldürüldüğüne gözleriyle şahit olan ve cinayetin etkisinden kurtulamadığını belirten Yağmur M. ise, "Olay günü annem beni telefonla arayıp, 'Kızım bu akşam iş yemeğimiz var. Gel birlikte oluruz' dedi. Onu kıramadım. İş yerine gittik. Birlikte yemek yiyip eğlendik. Çıkışta bizi rahatsız etmeye başlayan İzzet Akdeniz ile karşılaştık. Bizi otomobiliyle evine bırakmak istedi. Kabul etmeyip taksiye bindik. Bu sırada telefonla aradığı anneme hakaret etti. Evin önüne geldiğimizde bizi burada elindeki tabancayla bekliyordu. Yaşanacakları anladığım için annemin önüne geçip, silahı bırakması için kendisine yalvardım. Buna rağmen, 'Şakam yok' diye bağırıp yere ateş etti. Ardından annemin kafasına sıkıp öldürdü. O anı hiç unutmadım, unutmayacağım da. Olayın etkisindeyim" dedi.

Mahkeme açıkladığı karar ile suçunu sabit gördüğü Akdeniz'e 'kadına karşı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığın pişmanlığını belirtmesi sebebiyle takdiri indirim uygulayan heyet, cezayı müebbet hapse çevirdi. Mahkeme ayrıca Akdeniz'e 'ruhsatsız silah taşımak' ve 'tehdit' suçlarından toplam 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verdi.