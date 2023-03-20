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Aşık Veysel anıldı

İstanbul Maltepe Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, âşıklık geleneğinin en önemli temsilcilerinden büyük halk ozanı Âşık Veysel'in vefatının 50. yılı anısına özel bir konser verdi.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 18:08
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Aşık Veysel anıldı

Aşık Veysel anıldı
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ANKA'da yer alan habere göre, Maltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün Prof.Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlediği konsere, Maltepeli vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Konser, 18 Mart Çanakkale Şehitleri'nin 108'inci yıl dönümü nedeniyle saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Koro, Şef Turgay Demir ve Sanat Yönetmeni Bülent Yılmaz'ın yönetiminde dinleyicilerin karşısına çıktı. Konserde, Âşık Veysel'in, barış, hoşgörü, vatanseverlik, sevgi, yaşama sevinci ve doğaya olan bağlılığı anlatan şiirleriyle dünya çapında bir halk ozanı olduğuna vurgu yapıldı. Koro, konsere, Âşık Veysel'in Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de vefatının hemen ardından yazdığı "Ağlayalım Atatürk'e" isimli ağıtı seslendirerek başladı, "Uzun İnce Bir Yoldayım" ile devam etti.  Daha sonra sahne alan solistler, büyük ustanın yazıp bestelediği unutulmaz eserlerini ve deyişlerini seslendirdi.

HÜSEYİN TURAN DA SAHNE ALDI

Konserin ikinci bölümünde ünlü Türk halk müziği sanatçısı Hüseyin Turan sahne aldı. Hüseyin Turan, büyük ustanın "Benim Sadık Yarim Kara Topraktır" isimli eserini yeniden yorumladığı performansıyla büyük beğeni topladı. 

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