Aşık Veysel Kültür Merkezi birçok alanda hizmet veriyor

Aşık Veysel Kültür Merkezi; yüzme havuzu, kadın spor salonu, SEDA şubesi ve kütüphane olmak üzere birçok alanda hizmet veriyor. Zübeyde Hanım Mahallesi'nde hizmete açılan, Türkiye'nin değerli ozanlardan birisi olan Aşık Veysel'in adını taşıyan kültür merkezinde vatandaşlar muhtarlık hizmetinden de yararlanabiliyor.

'İLÇEMİZİ KÜLTÜR MERKEZLERİYLE DONATIYORUZ'

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Göreve geldiğimizde en büyük hayallerimizden bir tanesi de mahallelerimize çok fonksiyonlu kültür merkezleri kazandırmaktı. Yaklaşık 6 yıldır ilçemizi kültür merkezleriyle donatırken aynı zamanda sosyal yaşam alanlarının da kalitesini yükselttik. Vatandaşlarımızın taziye ve mevlit gibi etkinlikleri için çok amaçlı salonları kullanabildiği, gençlerimizin ders çalışabildiği, yüzlerce kişinin meslek öğrendiği kurslarımızla Kültür Merkezlerimiz komşularımızın göz bebeği oldu. Çok fonksiyonlu kültür merkezlerimizden biri olan Aşık Veysel Kültür Merkezi, mahalle sakinlerimizin de kısa sürede beğenisini topladı" diye konuştu.