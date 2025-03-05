Aşık Veysel’in heykeline çirkin saldırı! Halk ozanımızın sazını yine kırdılar

Yaklaşık 10 yıl önce yaptırılan Erol Mumcu Kültür Sanat Parkı'na Aşık Veysel'e de yer verilmişti. Sivas'ın Şarkışla İlçesi'nde 1894-1973 yılları arasında yaşayan Türk Halk ozanı ve şair Aşık Veysel'in elindeki sazı ile canlandırılan heykelin sap kısmı geçen hafta kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kırıldı.

10 YILDA ÜÇÜNCÜ KEZ KIRDILAR

2024 Aralık ayı sonlarında kırılan ve Avcılar Belediyesi tarafından Amasya'dan getirilen usta Yusuf Biçer tarafından onarılan saza tekrar zarar verilince çevre esnafı belediye ekiplerine haber verildi.

Fiber glass malzemeden yapılan sazın sapının yeniden onarılması için Park ve Bahçeler Müdürü Emre Remzi Gürşen, çalışma başlattı. Aşık Veysel'in aynı heykeline yaptırıldığı yıl da açılıştan kısa süre sonra yine benzer biçimde zarar verilmişti.

AŞIK VEYSEL ŞATIROĞLU KİMDİR?

Aşık Veysel Şatıroğlu Türk halk ozanı, şair ve saz ustası. Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde doğdu. Anadolu’nun en önemli halk şairlerinden biri olarak kabul edilen Aşık Veysel, eserleriyle Türk kültüründe derin izler bıraktı.

Aşık Veysel, yedi yaşında geçirdiği çiçek hastalığı nedeniyle önce bir gözünü, ardından bir kaza sonucu diğer gözünü kaybederek kör kaldı. Bu durum, onun iç dünyasına yönelmesine ve şiir ile müziğe tutkuyla bağlanmasına yol açtı. Babasının hediye ettiği sazla çalmayı ve söylemeyi öğrendi. Zamanla kendini geliştirerek Anadolu’nun zengin halk müziği geleneğine katkıda bulundu. Ustası olmadan, kendi duygu ve düşüncelerini saza ve söze döktü.

Eserlerinde genellikle doğa sevgisi, insanlık, ölüm, aşk, yoksulluk ve toplumsal meseleler gibi temaları işledi. Sade bir dille yazdığı şiirler, derin anlamlar taşır ve geniş kitleler tarafından sevilir. En bilinen eserlerinden bazıları “Uzun İnce Bir Yoldayım”, “Dostlar Beni Hatırlasın”, “Kara Toprak” ve “Benim Sadık Yarim Kara Topraktır”dır. “Kara Toprak” şiiri, halk ozanının toprağa duyduğu bağlılığı ve hayat felsefesini en güzel şekilde anlatıyor.

Aşık Veysel, Cumhuriyetin kuruluşundan sonra Mustafa Kemal Atatürk’ün de dikkatini çekmiş ve 1930’larda köy enstitülerinde saz hocalığı yaptı. Geleneksel halk edebiyatını modern bir anlayışla harmanlayarak, hem köylülerin hem de şehirli aydınların gönlünde taht kurdu.

1973 yılında doğduğu köyde vefat eden Aşık Veysel, bugün hâlâ Türk halk müziği ve edebiyatının en büyük simgelerinden biri olarak anılıyor. Mezarı Sivrialan’da bulunuyor ve her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. Onun mirası, sazı ve sözüyle gelecek nesillere aktarılmaya devam ediyor.