Aşık Veysel’in kızından kötü haber

Düzenleme: Kaynak: AA
Aşık Veysel’in kızından kötü haber

Halk ozanlığı geleneğinin en büyük temsilcilerinden Aşık Veysel’in en küçük kızı Hayriye Özer hastaneye kaldırıldı. Tedavisi için İstanbul’a getirilen Özer yoğun bakıma alındı.

Aşık Veysel’in kızı Hayriye Özer, Balıkesir’deki yazlığında aniden fenalaştı. Beynine pıhtı atan Özer Edremit Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 12 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Özer ailesinin talebi sonrası İstanbul’a getirildi.

Özer, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırıldı. Hayriye Özer'in kızı Çiğdem Özer, annesinin yoğun bakımdaki tedavi sürecinin devam ettiğini duyurdu.

Çiğdem Özer, "Babası Aşık Veysel'in kalbinin güzelliğini taşıyan, engin sevgi ve hoşgörü sahibi iyilik timsali annemizin iyileşmesini ve aramıza dönmesini bekliyoruz. Küçükten büyüğe herkesin sevgisine mazhar olmuş, kimseyi ayırt etmeden herkesi kucaklayan annemiz için dua ediyoruz" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, aşık geleneğinin son büyük temsilcilerinden Aşık Veysel Şatıroğlu'nun kızı Hayriye Özer'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

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