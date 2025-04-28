Aşık Veysel’in mirası dijitalde: Web portalı açıldı

Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu’nun hayatını, eserlerini ve kültürel mirasını tanıtan web portalı hizmete açıldı. Aşık Veysel Vakfı tarafından hazırlanan www.asikveyselvakfi.org.tr adresindeki platform, sanatçının yaşam öyküsü, şiirleri, türküleri, kendi sesinden kayıtlar, yerli ve yabancı sanatçıların yorumları, ailesi, fotoğrafları ile sanatına dair yazıları kaynaklarıyla sunuyor. Kullanıcılar, gelişmiş arama özelliği sayesinde bilgilere kolayca ulaşabiliyor.

Portal, Aşık Veysel’in anısını yaşatmak amacıyla Sivas Sivrialan’daki müzesi ve İstanbul Gülhane Parkı’ndaki heykeli hakkında detaylı bilgiler de içeriyor. Güncel etkinlikler, projeler ve gönüllü başvuru formu da sitede yer alıyor. Vakıf, bu platformla Aşık Veysel’i yeni nesillere en doğru şekilde aktarmayı, geniş kitlelere tanıtmayı ve sanatçıyla ilgili araştırmaları desteklemeyi hedefliyor. Web sitesi, halk kültürüne ve sanata ilgi duyanlar için bir ilham kaynağı olmayı amaçlıyor.

AŞIK VEYSEL KİMDİR?

25 Ekim 1894’te Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde doğan Aşık Veysel, Gülizar ve Ahmet Şatıroğlu’nun oğlu olarak zorlu bir yaşam sürdü. Çiçek hastalığı nedeniyle iki kız kardeşini kaybeden sanatçı, 7 yaşında sol gözünü, ardından bir kaza sonucu sağ gözünü kaybederek görme engelli oldu. Ailesi, tedavi masraflarını karşılayamadı.

Aşık Veysel'in bilinmeyenlerin yönleri

Çocuk yaşta babasının hediye ettiği bağlamayla müziğe adım atan Veysel, köyüne gelen aşıkların sohbetlerinden etkilendi. Saz ustalarından Çamşıhlı Ali ve Molla Hüseyin’den ders aldı. Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan ve Yunus Emre gibi ustaların eserlerini yorumladı. 1919’da Esma Hanım’la evlenen ozan, bu evlilikten iki çocuk sahibi oldu ancak çocuklarını küçük yaşta kaybetti. Eşi tarafından terk edilen Veysel, 1921’de annesini ve babasını yitirdi. 1928’de Gülizar Hanım’la evlenen sanatçı, bu evlilikten yedi çocuk sahibi oldu; ancak bir çocuğu bebekken hayatını kaybetti.

1933’ten itibaren kendi şiirlerini besteleyen Aşık Veysel, 1931’de Sivas Halk Şairleri Bayramı’nda birincilik kazandı. Cumhuriyet’in 10. yılı için yazdığı destanla dikkat çekti ve Atatürk’e ulaşmak için Ankara’ya yürüdü. Şiiri Hakimiyeti Milliye Gazetesi’nde yayımlandı. 1941-1946 yılları arasında köy enstitülerinde bağlama dersleri veren ozan, “Kara Toprak” gibi unutulmaz eserlerini bu dönemde besteledi. 1950’lerde ünü Türkiye’ye yayılan Veysel, 1952’de jübile yaptı ve Metin Erksan’ın “Karanlık Dünya” filminde rol aldı.

Birlik, beraberlik ve hoşgörü temalarını işleyen Aşık Veysel, 1965’te TBMM tarafından özel kanunla maaşa bağlandı. 21 Mart 1973’te akciğer kanseri nedeniyle Sivrialan’da vefat eden ozan, vasiyeti üzerine köyünde toprağa verildi. Evi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından müzeye çevrildi. “Uzun İnce Bir Yoldayım”, “Dostlar Beni Hatırlasın” gibi eserleriyle hafızalara kazınan Aşık Veysel, 2022’de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görüldü. 2023, vefatının 50. yılı nedeniyle “Aşık Veysel Yılı” ilan edildi.

Aşık Veysel Kültür Merkezi birçok alanda hizmet veriyor

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