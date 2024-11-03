Aşıklar, etkinliğe unutulmaz anlar yaşandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aşıklar, etkinliğe unutulmaz anlar yaşandı

Kars Belediyesi ve Kars Kent Konseyi tarafından düzenlenen Aşık Şenlik Kars Uluslararası Aşıklar Bayramı'nda Türkiye, Azerbaycan, Nahçivan, İran, Irak, Gürcistan ve Kazakistanlı aşıklar sahne alarak, sevilen türküler ve kendi eserlerini seslendirdi.

Aşık Şenlik Kars Uluslararası Aşıklar Bayramı 2-3 Kasım 2024 tarihlerinde Bedesten Bölgesinde başladı.

Aşıklar Bayramı'na Türkiye, Azerbaycan, Nahçivan, İran, Irak, Gürcistan ve Kazakistan'lı aşıklar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan Aşık Şenlik Kars Uluslararası Aşıklar Bayramı'nda açılış konuşmalarının ardından Kafkas Halk Oyunları gösterisi sunuldu.

Kars Belediyesi ve Kars Kent Konseyi tarafından düzenlenen Aşık Şenlik Kars Uluslararası Aşıklar Bayramı'nda Türkiye, Azerbaycan, Nahçivan, İran, Irak, Gürcistan ve Kazakistanlı aşıklar sahne alarak, sevilen türküler ve kendi eserlerini seslendirdi. Aşıklar, etkinliğe katılan vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.

Aşıklar, etkinliğe unutulmaz anlar yaşandı

Aşıklar, etkinliğe unutulmaz anlar yaşandı

Aşıklar, etkinliğe unutulmaz anlar yaşandı

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