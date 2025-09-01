"Asıl hedef sonunda ifşa oldu!" Süreç tiyatrosunun perde arkası

Gazeteci Levent Gültekin, bu açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta yaptığı “kılıç kınından çıkarsa kaleme yer kalmaz” şeklindeki tehditle birlikte değerlendirdi. Gültekin, Erdoğan’ın ve MİT Başkanı Hakan Fidan’ın terör örgütü YPG’ye yönelik sert söylemleri ile Barrack’ın açıklaması yan yana getirildiğinde, çözüm sürecinin arka planının daha net görüldüğünü belirtti.

Gültekin, Devlet Bahçeli’nin Meclis’te katil Öcalan’a yönelik çağrısını da hatırlatarak, YPG’nin meşrulaştırılması için kanlı örgüt PKK’nın etkisinin azaltılması gerektiğini öne sürerek, “PKK ortadan kalkmadan YPG’nin meşru hale gelmesi mümkün değildi” dedi. Gültekin, sürecin beklenen hızda ilerlemediğini ve bu nedenle ABD’nin açıklamayı öne çektiğini iddia etti. Nihai hedefin Irak benzeri bir Kürdistan’ın kurulması ve terör örgütü YPG’nin bu yapının temel aktörü haline getirilmesi olduğunu ileri süren Gültekin, şöyle konuştu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta yapmış olduğu kılıç kınından çıkarsa kaleme söze de yer kalmaz anlamına gelen bir tehdidi olmuştu. Biz de burada yorumlamıştık. O tehdit mesajıyla Amerikan Büyükelçisi’nin bu mesajını biraz yan yana getirmek gerekiyor. Hakan Fidan'ın geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz hafta YPG sabrımızı taşırıyor anlamına gelen mealen söylüyorum. Bu mealde bir cümlesi vardı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kılıç meselesi üzerinden yapmış olduğu tehdit ve ardından Amerikan Büyükelçisi’nin YPG için, “artık PKK ile ilişkili olmayan başka bir örgüt var: SDG ve YPG. Bunlar IŞİD karşıtı savaşta bizim müttefiklerimiz oldu. Onların kökeni PKK’ya dayanıyordu” dedi. Şimdi bu çok belliydi zaten. Devlet Bahçeli Meclis’te Öcalan'a çağrı yaptığı günün ardından ertesi gün bir yorum yapmıştık. Bu YPG'yi meşrulaştırma hamlesidir demiştik. YPG'nin meşrulaşabilmesi için PKK'nın ortadan kalkması gerekiyordu. Çünkü hani dünya nezdinde terör örgütü kabul edilmiş bir örgüt varken Suriye'de YPG'nin meşru hale getirilmesi zor olacaktı. Bir anlamda barış sürecinin asıl amacı da ortaya çıkıyor. Giderek daha da netleşiyor. Zaten son süreçte her gün biraz daha netleşiyor ama Amerikan Büyükelçisi’nin ki bu son açıklaması, “Orada PKK yok. PKK diye bir şey kalmadı. YPG var. YPG bizim müttefikimizdir.” Bu bir tehdit dolu bir mesajdır. Benim dikkatimi çeken bu mesaj değil. Bunlar normal zaten yapacaklardı.

SÜREÇ İSTEDİKLERİ GİBİ GİTMİYOR

Yap orada aynen Irak gibi Kürdistan kurulana kadar bu kavga devam edecek. Kürdistan kurulacak. Amerikan Büyükelçisi bunu niye şimdi yaptı? Normalde bu şey açıklama yani YPG'nin meşru bir muhatap haline getirildiği açıklaması normalde bizim çözüm sürecinin nihayete ermesinden sonra yapılacak bir şeydi. Onu bekliyorlardı. Bir an önce bu iş bitsin. Artık Türkiye'de PKK bir terör örgütü olarak görünmekten uzaklaşsın. Öcalan kurucu lider olarak kabul edilsin. İyice terörsüz Türkiye meselesinde mesafe katedilsin. YPG'nin meşruiyetini tartışmaya açılacaktı. Süreç böyle olacaktı. Fakat süreç istedikleri gibi gitmiyor. Yani süreç çok yavaş gidiyor veyahut gitmiyor.

