"Asıl hedef Türkiye ve KKTC" Tümamiral Cihat Yaycı oynanan oyunu ifşa etti

Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, GZT'nin YouTube yayınında İsrail'in Kıbrıs'taki varlığına ve bölgedeki stratejilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Yaycı, Türkiye'yi hedef gösteriyorlar diyerek uyarılarda bulundu.

Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



''TÜRKİYE'Yİ VE KKTC'Yİ HEDEF GÖSTERMEYE BAŞLADILAR.''



İsrail'in bölgede biliyorsunuz işte Filistin'e değil mi, Lübnan'a, Suriye'ye, Mısır'a, Yemen'e her yere karşı bir saldırganlığı var. Irak'a daha önce yaptı. İran'a... Şu andaki hedef, çok enteresan bir şekilde dikkat edin, sürekli Türkiye'yi hedef gösteriyorlar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni hedef göstermeye başladılar. KKTC ve Türkiye. Şimdi bunu yaparken de hemen ittifak oluşturma çabası içerisine giriyorlar. Kimle? Türkiye'nin düşmanları kimlerse onlarla. Türkiye kimseye düşmanlık etmiyor ama Türkiye'ye düşmanlık eden maalesef bayağı var. Bölgede Güney Kıbrıs yönetimi ve Yunanistan.

Bunlarla da ittifak yapıyorlar.

''LİBYA'DAKİ İÇ SAVAŞ DA BÖYLE ÇIKMIŞTI.''

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni önce daha başkalarını da söyleyeceğim ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türkiye'nin İHA-SİHA üssü var. Türkiye'nin burada sinyal istihbaratı üssü var. Türkiye'nin askeri var. Türkiye'nin gözetleme, keşif gözetleme imkanları var. Türkiye'nin buraya füze yerleştirme durumu var. Yine aynı şey. ''Bunlar bize tehdit, İsrail'e tehdit.'' Bakın, görüyor musunuz? Şimdi bu aynı Lübnan'a ne dedilerse, İran'a ne dedilerse, Irak'a ne dedilerse, Suriye'ye ne dedilerse, aynı bahaneyi şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye için söylüyorlar. Diyorlar ki Bunların balistik füzeleri var. Hipersonik.'' Ondan sonra burada diyor''nükleer santral yapıyorlar'' diyorlar. Bir, füzeler tehdidi. İki, nükleer santral hikaye diyor. ''Nükleer santralde elektrik yerine bunlar nükleer silah teknolojisi geliştiriyorlar'' diyor Akkuyu'da. Ve diyor, ''Filistin'i destekliyorlar'' diyor. ''Bizi suçluyorlar'' diyor. ''Suriye'de'' diyor, ''bizim alan açmamıza karşılar'' diyor. Bunları söylüyor. Türkiye'yi de bu tehditlerle dikkat ederseniz bu nükleer, füze hep aynı bahaneler. Bunlara ne söyledilerse aynı bahanelerle yapıyorlar. Libya'daki

iç savaş da böyle çıkmıştı.

‘’KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'Nİ KENDİLERİNE TEHDİT OLUŞTURAN TERÖR YUVASI OLARAK GÖSTERME DURUMUNA GİRİYORLAR.’’

Lübnan'da iç savaş, Suriye'de iç savaş, Irak'ta iç savaş, İran'da iç savaş çıkartmaya çalışıyorlar. Türkiye'yi de böylece baskı altına almayı ve Türkiye'yi alırken de yanlarına bunlar sürekli birilerini alıyorlar. Mesela ne yapıyor? İbrahim Anlaşmaları imzalıyor. Bunları da imzalatmayı düşünüyorlar bu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan'a da; bunların yerine bunlarla bir ittifak oluşturuyorlar. Diyorlar ki, "Sizin düşmanınız, bizim de düşmanımız. O zaman biz bir araya gelelim" diyorlar. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni güya kendilerine tehdit oluşturan bir haşa terör yuvası olarak gösterme durumuna giriyorlar. Böyle bir hedef içerisindeler. Bunu sürekli pompalamaya başladılar. Bunu ben seneler önce uyarmıştım, bakın buna çok dikkat edin diye. Ve hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin içine karışıyorlar hem de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi çok rahat olmasın. Çok rahat olmasın. Neden rahat olmasın? İsrail'in politikası salam dilimi politikasıdır. Salam nasıl kesilir? Dilim dilim. Dilimler, dilimler, salamın hepsini öyle yerler. Buna diplomaside, uluslararası ilişkilerde salam dilimi politikası denir. Hepsini bir anda yeme, alma, keserek, ufaltarak, ufaltarak, parça parça al. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni hedef göstererek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne müdahale edilmesi... Mesela Allah korusun, yani öyle bir şey cesaret edemezler ama müdahale edilmesi durumunda, İsrail ve Amerika buraya çöktüğünde, burası Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin ne işine yarayacak? İşine yaramayacak. Ama içeriden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi de salam dilimi şeklinde gidiyor.

''KIBRIS ADASI İSRAİL'İN VADEDİLMİŞ TOPRAKLARI İÇERİSİNDEDİR.''

Bu ittifakların amacı ne? Evet. Çünkü İsrail'i çok bölge ülkeleri ile birlikte konuşuyoruz ama Kıbrıs bir yandan da ne alaka dedirten bir noktada olabiliyor. Evet. Mutlaka dediğiniz gibi bir hedefi vardır. Şimdi bakın Kıbrıs Adası İsrail'in vadedilmiş toprakları içerisindedir. Şimdi Samuel Hillel Isaacs diye bir adam 1917'de Chicago'da, Amerika'da bir kitap basıyor. 7 tane harita basıyor. 1917 ne aslında? İsrail'in kurulma konferansının yapıldığı yıl değil mi? 1917'de bu konferans yapılırken 7 tane de harita basıyorlar. 7 harita İsrail'in vadedilmiş topraklarını gösteriyor. Bunlardan bir tanesi de bu harita. Bu

orijinalinden alınmıştır. Bu harita da gördüğünüz gibi Kıbrıs, İsrail'in hedeflediği topraklar arasında. Şimdi o zaman Kıbrıs vadedilmiş topraklar içerisindeyse, e gördüğünüz gibi vadedilmiş topraklar bakın her tarafta Suriye, Irak, Türkiye, burada gördüğünüz gibi bir kısım Mısır, Ürdün, Yemen, buralar... İsrail'in hedeflediği topraklar arasında Kıbrıs'ta var.

''25.000 DÖNÜM ARAZİNİN 2021 YILI İTİBARİYLE SATILDIĞINI TESPİT ETTİK''



Bakın burada çok dikkat edin. Akkuyu nükleer santralinin falan olduğu bölgelerde yine Mersin civarı da aynı şekilde vadedilmiş topraklar içerisinde gösteriliyor. Şimdi o zaman Güney Kıbrıs Rum Yönetimi de rahat olmasın, biz de rahat olmayalım. Hedef Kıbrıs Adası. Daha önce hedef neresiydi mesela? Filistin'di değil mi? Filistin'di. Filistin hedefken Filistin elden nasıl gitti? İlk önce orada yerleşimler nasıl başladı? İsrail nüfusu, Yahudi nüfusu nasıl arttı? Filistin'de göç edildi. Önce arazi alındı. 1 liraysa arazi, 5 lira verildi. Filistinliler, insanlar arazilerini sattılar. Bu gayet normal. Adam vatan toprağı sattığını düşünmüyor ki. Arazisini sattığını düşünüyor. Vatanını satmıyor ki adam. Öyle düşünmüyor yani. Birisi geldi benden benim tapulu malımı alıyor. ''Vatanımı alamaz ama tapulum malımı uygun fiyat bulursam veririm'' diyor. Öyle veriyor. Filistin'deki toprak alımlarının aynısı bugün Kıbrıs'ta yapılıyor; hem kuzeyde hem güneyde. Biz kuzeydekilere bakalım. Kuzeydekilere bakalım. Şimdi kuzey. Şimdi burası Gazimağusa ilçesinin, tatlı su, tatlı su burası... Gazimağusa buraya kadar ilçe sınırlarına ulaşıyor. Burada ama ilçe sınırları buraya kadar. Bu da iskelede Büyük Oluk. Burası Dipkarpaz, Lefke, Girne'nin Sadrazam köyü burası. Sadrazam köyü. Buralarda çok ciddi arazi alımları var ki, Kuzey Kıbrıs'ın en kritik en kritik yerleri. Hatta burada bir marina kurmuşlardı. Şimdi bu marina hücumbotların rahatlıkla girebileceği bir marinaydı. Bunu İsrailliler işletiyordu. Hani tanınmayan devletti, değil mi? Tanınmıyordu.

Tanınmayan devletten arazi alıyorlar. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndekiler bir Türk'ün arazi almasına karşı çıkıyorlar. Orası bizim toprağımız falan. Hiç İsraillere karşı çıkmıyorlar. Şimdi buralar teker teker elden çıkıyor. 25.000 dönüm arazinin 2021 yılı itibariyle satıldığını tespit ettik biz.

25.000 dönüm arazi öyle küçük bir arazi değil Kıbrıs gibi küçük bir yerde. Kıbrıs'ın gerçekten %1-%2'si civarına gelir ki bunun verimli araziler, mülkler olduğu da düşünülünce ne kadar kıymetli olduğu anlaşılır. Peki, burada durum ne? Aslında durum çok kritik. Şuradaki gördüğünüz morluklar var ya morluklar, evet, bu bir proje.

GREEK-JEWİSH PROJESİ

Bu Kıbrıs Adası'nı tümden aldık şimdi. Yani hiç kuzey yok, güney yok; Kıbrıs Adası. Çünkü bu bir proje. Bu projenin adı Greek-Jewish Projesi. Bu araziler, şurada gördüğünüz şunlar, şu morlar İsraillilerin, Türklerin yoğun olduğu, Türklerden almayı hedeflediği bölge. Şuralarda, bunlarda, buralarda Türkler yoğun diyor. Buraları diyor biz Türkleri azaltmak için buralarda, ta bu çok eskiden beri çıkmış, buralarda biz arazi alalım diyor. Yunan'la anlaşmışlar, Rum'la anlaşmışlar. Neden? Türkleri arazisini al gönder. Arazisiz kalsın Türkler. İşte bunun adı Greek-Jewish Project.

''TÜRK ARAZİLERİNİN BULUNDUĞU YERLERİ İSRAİLLİLER ALIYOR''

Bu topraklar neden önemli? Burası da Prodomine Turkish yazıyor. Bu Greek-Jewish projesini yayınlayan kitaptan alınmıştır. Yani burada bakın çok dikkat edelim, buralarda Türklerin yoğun olduğu bölgeden toprak alımı. Güneyden de Türk arazilerinin bulunduğu yerleri İsrailliler alıyor. Adam geri dönse arazi yok ortada.

İsrail'de yayınlanan Haaretz gazetesi ne yazdı biliyor musunuz? İbranice'nin İsrail'den sonra en fazla konuşulduğu yer sokaklarında Kıbrıs'tır" dedi. Şimdi Türklerin elinden topraklarını satın al. E adam da satıyor. Bir yerine beş. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ciddi bir istihbarat yapılması lazım. Şimdi kağıt üzerinde bakıyorsunuz, herkesin bir tane ev alma hakkı var. Adam bir tane ev alıyor dışarıdan geliyor. Peki ev alıyor. Arazi nasıl alıyor diyorsunuz? Nasıl alıyor biliyor musunuz? İki türlü. Bir Türkle ortak şirket kuruyor. O şirket üzerinden alıyor. Ya da avukatlar, gazeteciler özellikle bu işin içindeymiş. Bir Türk avukat, Kıbrıs Türkü avukat buluyor,gazeteci buluyor, onlara aldırıyor. Aslında alan ötekisi. Yani bunların da iyi takip edilmesi lazım.

Bakın şurası İskele bölgesi. Bir site yapıldı. Bu sitede burası bizim deniz üssü bölgemiz. Deniz üssünün etrafında site yapıldı. Site İsraillilerinin sitesi yahu! Adam balkondan oturduğu zaman deniz üssünü görüyor. Kim giriyor, kim çıkıyor hepsini görüyor. Yahu bu nasıl olur dedik. İşte oldu da, bizim mevzuatta böyleydi, bilmem ne... Bunun tek çaresi var. Bunun tek çaresi burada kamulaştırma yapılması. Yani en azından askeri üslerin yanındaki yerleri satmayın bari. Kamulaştırın. Orayı Kuzey KıbrısTürk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti'nin de talebiyle kamulaştırsın.Çünkü en stratejik noktalar. En stratejik noktalar.

İsrail askerleri neden Güney Kıbrıs’ta?Evet. Peki, güney tarafına baktığımızda İsrail'in askeri anlamda da bir varlığıvar. Hani toprak alıyor, yayılıyor ama askeri olarak da Güney Kıbrıs tarafında, hani bize biraz da sınır olabilecek bölgede yapılanmaları var.

Bunu nasıl yorumlayabiliriz? Neden oradalar?

Şimdi burada, şurada İsrail'in Andreas Papandreu üssü dediler bu Papos'taki üslerine. Burayı İsrail kullanıyor şu anda. İsrail resmi olarak kullanıyor. İsrail bölgede Gazze'ye soykırım yaparken, Batı Şeria'ya soykırım yaparken, Lübnan'ı işgal ederken, Suriye'yi işgal ederken lojistik desteği Amerika, İngiltere ve Fransa'dan lojistik desteği Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki üslerinden aldı, İran'a saldırırken. Ve buraya mesela İran onlara işte saldırdığında, güya buradaki halk yatlarla Güney Kıbrıs yönetimine kaçtı.

''TÜRKİYE'YE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE CİDDİ BİR TEHDİT OLUŞTURUYORLAR.''



Güney Kıbrıs yönetimi ile İsrail arasında hem bir savunma işbirliği anlaşması var; Yunanistan'ın da dahil olduğu,hem de savunma işbirliği anlaşmasının yanı sıra Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki üslerden faydalanıyor. Şimdi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi de dolayısıyla İsrail'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı Yunanistan'la birlikte tepki koymasını ve orayı orayı tehdit olarak göstermesi. Güney Kıbrıs Yönetimi ve Yunanistan diyor ki ''biz söylüyoruz söylüyoruz ama kimse inanmıyor. Sen de söylersen inanırlar Türkiye'nin bir tehdit olduğuna, kötü kötü niyetli olduklarına falan.'' Böyle saçma sapan işler yani yapıyorlar. Ve bunlar İsrail'le beraber bu üçü Türkiye'ye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ciddi bir tehdit oluşturuyorlar.



Yani şimdi burada tabii Andreas Papandreu hava üssünü İsrail kullanırsa burada keşif gözetleme sistemlerini kurup Türkiye'ye karşı birtakım daha yakın... Aynı zamanda bizim Kuzey Kıbrıs'ta bulunan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri'ne tehdit oluşturmak. Biliyorsunuz İsrail hiçbir hukuk tanımayan bir devlettir. Sabotajlar, suikastler, şunları bunları yapabilir ve bununla birlikte her türlü yalanı, iftirayı atabilir ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni aynen buna getiriyorlar. ''Yemen gibi'' diyorlar. Bilmem, Türkiye'yi, Türk donanmasının mesela Somali'de bulunmasını Husilerle eş tutuyorlar. Böyle enteresan bir şey ama hiç kimse merak etmesin. Türkiye, ne Güney Kıbrıs Rum Yönetimi gibi ne idüğü belirsiz bir yönetimdir, ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yanında küçük bir devlettir.

Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti birliktedir ve bunlar ne Lübnan'a benzerler, ne Suriye'ye benzerler, ne hiçbir şeyi olmayan gariban Filistinlilere benzerler, ne Irak'a benzerler, ne İran'a benzerler, ne de başka bir şeye benzerler. Onun için Türk milletine Kıbrıs'ta olsun, Türkiye'de olsun, böyle her babayiğit yan gözle bakamaz. Onun için bunlar gürültü ama uyanık olmalıyız. Hiçbir şeyi göz ardı etmemeliyiz. Bunun için zaten tek başlarına bir şey yapamayacakları için Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail bir araya geliyorlar ve bunlar aynı zamanda ABD, İngiltere ve Fransa'yla anlaşma imzalıyorlar. Artı bir de Rusya var; onlarla da... Artı, herkesi çekmek için mesela Pire Limanı'nı Yunanistan kime verdi? Çin değil mi? İsrail bile Çin'e liman veriyor. O nedenle çok uyanık olmalıyız. Kendimize güvenmeliyiz ve emin olun bizim savunma sanayimiz de, bizim askeri birikimimiz de, siyasi birikimimiz de bunların hepsiyle baş etmeye yeter.