Meclis’te bugün “Terörsüz Türkiye Komisyonu” toplanacak.

Gündemi belli olmayan bir komisyon düşünün!

Ne konuşulacağı meçhul, kim ne diyecek belirsiz ama adı çok havalı:

“Terörsüz Türkiye!”

Bu söz nereye evrilecek bilen var mı?

AKP, PKK, MHP, DEM dörtlüsünün hedefini bilen varsa Allah aşkına açıklasın

Madem yasa gereği değil madem özel bir komisyon, neden sivil toplum örgütlerinin temsilcileri yok?

Örneğin; Şehit Aileleri Dernekleri neden temsil edilmiyor?

Hani nerede milli irade?

Komisyonda neden; Cumhurbaşkanı ya da yardımcısı yok?

Meclis iradesi sadece Bahçeli ile Erdoğan anlaşınca mı çalışıyor?

Asıl komisyoncu kim biliyor musunuz? Abdullah Öcalan.

2013’te bizzat İmralı’dan mektup gönderip TBMM’de “Hakikatleri Araştırma Komisyonu” istedi.

Yani bu komisyonun fikir babası kim? PKK’nın lideri Öcalan.

Öcalan neden yok?

Bahçeli Meclis’e DEM gurubuna çağırdı.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da bu komisyona çağırsın Öcalan’ı…

Kambersiz düğün olur mu?

PKK 29 paslı tüfeği yakıp sahne kurdu.

Silah bırakmadı, teslim olmadı.

Erdoğan’a, Bahçeli’ye mesaj verdi;

“Yeni anayasa ve demokratik haklarımızı istiyoruz”

“Türk kimliği tanımı değişsin” dediler,

“Demokratik özerklik istiyoruz” dediler…

Yakılan bu 29 silah, bir “teslimiyet” değil, pazarlık komisyonunun ön ödemesi!

Şimdi soralım:

Muhalefete bir tek komisyon bile kurdurmayan AKP ve MHP;

Öcalan’a, DEM’e PKK’ya niye bu kadar bonkör?

Cevap net:

Çünkü; 10 yıldır Türkiye’de muhalefetin de destek olduğu Büyük Ortadoğu Projesidir.

https://algolamedya.com/proje/

Türkiye’ye teslim etmek için komisyonculuk yapan Amerika şart da koymuştu:

Öcalan idam edilmesin.

Türkiye bu komisyonu verdi, Öcalan’ı aldı.

Al gülüm, ver gülüm…

Öcalan da tam bir “komisyoncu…”

Şimdi ise “anayasa komisyonculuğu” yapıyor.

Öcalan’ın önerileri şunlar;

Al PKK’yı ver Umut hakkı.

Al PKK’yı ver Kürtlere, Araplara anayasal hakları.

Bu komisyon, komisyonculuk yapacak.

Al – Ver pazarlığına zemin hazırlayacak

Dün “İmralı Canisi” diyorlardı.

Bugün onun komisyonculuğu gölgesinde pazarlık komisyonu kuruyorlar.

Müsavat Dervişoğlu liderliğinde, İYİ Parti haklı olarak bu komisyonculuğa katılmıyor BOP tuzağına düşmüyor.

Ümit Özdağ liderliğinde Zafer Partisi de çok net karşı tavır koyuyor.

Bebek katili Öcalan’la terör örgütü PKK ile de komisyonda masaya oturmuyorlar.

İyi ki varsın Dervişoğlu, iyi ki varsın Özdağ…

Meclis’te hala Bahçeli'nin “Öcalan DEM’e gelsin konuşsun…” çağrısı yankılanıyor.

Hani HDP hani DEM terör örgütü PKK uzantısıydı? Hani kapatılmaları gerekiyordu?

Hani 6’lı masada PKK vardı?

Unutmayalım:

Komisyon pazarlıklarını Oslo’da Dolmabahçe’de yaşadık ama sonucunu da şehitler vererek ödedik.

Komisyonculuk gizli yapılır, alacak, vereceklerin üstü örtülür.

Bu komisyon; Yeni anayasanın temel taşı, PKK’nın önüne serilen turkuaz halı.

Bu “Terörsüz Türkiye Komisyonu” falan değildir.

PKK henüz ne teslim oldu ne silahları teslim etti ne de suç işleyenleri yargıya teslim etti.

Peki komisyon Öcalan ve PKK ile pazarlık şartlarını mı belirleyecek?

Bu komisyon;

Ne millet için kuruldu,

Ne terörü bitirmek için…

Sadece ve sadece Erdoğan’ın ölünceye kadar iktidarda kalabilmesi ve Öcalan, DEM ve PKK’nın şartlarına komisyonculuk pazarlığı için kuruldu.

T.C. ile sorunları vardı ya;

Yeni Anayasa ile Türkiye Cumhuriyeti adı ve T.C. rumuzu belki değiştirilecek.

Devleti adı Türk, Kürt, Arap temalı belki de şu olacak

Demokratik Türkiye Cumhuriyeti… Rumuzu: D.T.C.

Milletin sakladıkları ne var ki? Milletin tepkisinden neden korkuyorlar ki?

Demek ki “gizli” hedefleri var. Demek ki niyetleri kötü.

Biz; AKP + FETO + ABD komisyonunu da unutmadık.

“Askeri vesayeti yıkacağız” diyerek, Türk Silahlı Kuvvetlerine kumpas kuran, Devlet sırlarının beyni Kozmik Oda’yı FETÖ’cülere açtıran Ergenekon, Balyoz komisyoncularını da unutmadık.

Şunu iyi bilesiniz:

Mustafa Kemal’in askerleriyiz…

Türkiye Cumhuriyeti Devletini asla parçalatmayız...