Asil Nadir kimdir, kaç kaşında, nereli? Asil Nadir neden öldü? Asil Nadir hastalığı neydi?

Kıbrıs Türkü ünlü iş insanı Asil Nadir, sağlık problemleri nedeniyle geçtiğimiz günlerde Kolon Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

83 yaşındaki Nadir, bugün hayatını kaybetti. Nadir’in vefatını, Kıbrıs Gazetesi yazarı Ahmet Tolgay duyurdu.

Tolgay, "Bir Kıbrıs Türk efsanesini, Asil Nadir'i yitirdik. Şu anda sözün bittiği yerdeyim. Toparlanma çabasındayım!" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Asil Nadir, son dönemde solunum yollarındaki sorunlar nedeniyle hastaneye sık sık başvurmuştu. Sonunda bu sağlık problemleri yaşam mücadelesine son verdi.

ASİL NADİR KİMDİR?

Asil Nadir, 1 Mayıs 1941'de Lefke'de doğmuş bir Kıbrıs Türkü iş insanıdır. Ailesi, 1955'te EOKA saldırıları nedeniyle İngiltere'ye taşındı ve Asil Nadir İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne gönderildi.

Ancak üniversiteyi yarıda bırakıp iş hayatına atıldı. 1980'de üniversiteyi tamamladı.

Asil Nadir, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sonrası Lefkoşa'ya dönerek tekstil sektörüne girdi. 1985'te Vestel Elektronik’i kurarak büyük bir başarı yakaladı.

1988'de Türkiye'deki ilk Pizza Hut şubesini açtı.

Aynı dönemde, Günaydın gazetesi ve diğer medya organlarını satın alarak medya sektörüne de adım attı.

Ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti