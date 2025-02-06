Asil Nadir kimdir, kaç kaşında, nereli? Asil Nadir neden öldü? Asil Nadir hastalığı neydi?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Asil Nadir kimdir, kaç kaşında, nereli? Asil Nadir neden öldü? Asil Nadir hastalığı neydi?

Kıbrıs Türkü iş insanı Asil Nadir, 83 yaşında Kolon Hastanesi'nde tedavi gördüğü sırada hayatını kaybetti. Peki, Asil Nadir kimdir, kaç kaşında, nereli? Asil Nadir neden öldü? Asil Nadir hastalığı neydi?

Kıbrıs Türkü ünlü iş insanı Asil Nadir, sağlık problemleri nedeniyle geçtiğimiz günlerde Kolon Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

asil-nadir-kimdir-kac-kasinda-nereli-asil-nadir-neden-oldu-asil-nadir-hastaligi-neydi-yenicag.jpg

83 yaşındaki Nadir, bugün hayatını kaybetti. Nadir’in vefatını, Kıbrıs Gazetesi yazarı Ahmet Tolgay duyurdu.

asil-nadir-kimdir-kac-kasinda-nereli-asil-nadir-neden-oldu-asil-nadir-hastaligi-neydi-yenicag1.jpg

Tolgay, "Bir Kıbrıs Türk efsanesini, Asil Nadir'i yitirdik. Şu anda sözün bittiği yerdeyim. Toparlanma çabasındayım!" şeklinde bir paylaşım yaptı.

asil-nadir-kimdir-kac-kasinda-nereli-asil-nadir-neden-oldu-asil-nadir-hastaligi-neydi-yenicag3.jpg

Asil Nadir, son dönemde solunum yollarındaki sorunlar nedeniyle hastaneye sık sık başvurmuştu. Sonunda bu sağlık problemleri yaşam mücadelesine son verdi.

asil-nadir-kimdir-kac-kasinda-nereli-asil-nadir-neden-oldu-asil-nadir-hastaligi-neydi-yenicag5.jpg

ASİL NADİR KİMDİR?

Asil Nadir, 1 Mayıs 1941'de Lefke'de doğmuş bir Kıbrıs Türkü iş insanıdır. Ailesi, 1955'te EOKA saldırıları nedeniyle İngiltere'ye taşındı ve Asil Nadir İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne gönderildi.

asil-nadir-kimdir-kac-kasinda-nereli-asil-nadir-neden-oldu-asil-nadir-hastaligi-neydi-yenicag6.jpg

Ancak üniversiteyi yarıda bırakıp iş hayatına atıldı. 1980'de üniversiteyi tamamladı.

asil-nadir-kimdir-kac-kasinda-nereli-asil-nadir-neden-oldu-asil-nadir-hastaligi-neydi-yenicag7.jpg

Asil Nadir, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sonrası Lefkoşa'ya dönerek tekstil sektörüne girdi. 1985'te Vestel Elektronik’i kurarak büyük bir başarı yakaladı.

asil-nadir-kimdir-kac-kasinda-nereli-asil-nadir-neden-oldu-asil-nadir-hastaligi-neydi-yenicag8.jpg

1988'de Türkiye'deki ilk Pizza Hut şubesini açtı.

asil-nadir-kimdir-kac-kasinda-nereli-asil-nadir-neden-oldu-asil-nadir-hastaligi-neydi-yenicag9.jpg

Aynı dönemde, Günaydın gazetesi ve diğer medya organlarını satın alarak medya sektörüne de adım attı.

Ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybettiÜnlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti

Son Haberler
5 metreye ulaşan dev dalgalar sahilleri dövdü
5 metreye ulaşan dev dalgalar sahilleri dövdü
Güzel oyuncunun kızı evi terk etti
Güzel oyuncunun kızı evi terk etti
Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Şehirlioğlu: Genel başkanımıza yapılanlar, konuşanları susturmaya yönelik bir operasyondu
Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Şehirlioğlu: Genel başkanımıza yapılanlar, konuşanları susturmaya yönelik bir operasyondu
Trabzonspor'un Eyüpspor mesaisi
Trabzonspor'un Eyüpspor mesaisi
Erzurumlular hayırda buluştu
Erzurumlular hayırda buluştu